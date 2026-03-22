El Jurado Nacional de Elecciones se prepara para iniciar el ciclo de debates presidenciales. El segundo día de esta ronda de exposiciones se programó para el martes 24 de marzo, presentando a un nuevo grupo de aspirantes que subirán al escenario del Centro de Convenciones de Lima a partir de las 8:00 p.m. La actividad se desarrollará en bloques de 2 horas y media, con candidatos distribuidos en ternas que debatirán sobre los mismos ejes temáticos de la primera jornada.

A diferencia del día anterior, el encuentro del 24 permitirá observar un abanico distinto de propuestas y estilos de campaña, integrado por postulantes con perfiles muy diversos, desde exalcaldes y excongresistas hasta figuras vinculadas al mundo empresarial y la política regional. El formato mantendrá intervalos breves de intervención, réplicas entre candidatos y un bloque de mensaje final para cada uno.

Candidato Partido / alianza Álvaro Paz de la Barra Fe en el Perú Fiorella Molinelli Alianza Fuerza y Libertad Armando Massé Partido Democrático Federal Walter Chirinos Partido Político PRIN Ricardo Belmont Partido Cívico Obras Charlie Carrasco Partido Demócrata Unido Perú Francisco Diez Canseco Partido Político Perú Acción Vladimir Cerrón Partido Político Nacional Perú Libre Carlos Espá Partido Sí Creo George Forsyth Partido Democrático Somos Perú Carlos Jaico Perú Moderno Roberto Sánchez Juntos por el Perú

En el caso de Vladimir Cerrón, candidato de Perú Libre, se genera una situación especial dentro del ciclo de debates, ya que mantiene orden de prisión preventiva por presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal. El JNE ha precisado que el debate presidencial 2026 será estrictamente presencial y que, en estas condiciones, no podrá participar mientras conserve esa situación judicial.

Temas de discusión

El marco temático del 24 de marzo se mantiene bajo los dos ejes centrales acordados para la primera jornada: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, por un lado, e integridad pública y lucha contra la corrupción, por el otro. Cada uno de los bloques cuenta con preguntas previamente seleccionadas y sorteadas, que buscan confrontar de forma directa las propuestas de los candidatos.

Además, el programa incluye un segmento de pregunta ciudadana, donde uno de los participantes tendrá la oportunidad de responder frente a la cámara sobre un tema específico planteado por la población, permitiendo observar su capacidad de respuesta rápida y su propuesta concreta. El formato mantiene la presencialidad, la duración pactada y el uso de cronómetros para evitar digresiones extensas.

¿Quién debatirá contra quién?

Los candidatos se agrupan en ternas que se enfrentan según el bloque temático planteado por el JNE. Para el tema de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, el orden queda así:

Grupo 1: Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad) y Ricardo Belmont (Cívico Obras)

Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad) y Ricardo Belmont (Cívico Obras) Grupo 2: Armando Massé (Partido Democrático Federal), Walter Chirinos (PRIN) y Francisco Diez Canseco (Perú Acción)

Para el eje de integridad pública y lucha contra la corrupción, la dinámica de bloques continúa vigente, con réplicas dirigidas específicamente entre los miembros de cada terna, lo que busca intensificar el contraste de propuestas entre los candidatos que comparten el mismo estrado.

Perfiles más polémicos

Álvaro Paz de la Barra, es abogado y empresario, fue alcalde de La Molina entre 2019 y 2022 y luego presidió la Asociación de Municipalidades del Perú, ambos cargos le dieron protagonismo en la gestión local de la capital. Actualmente encabeza el Partido Fe en el Perú. El candidato también ha sido cuestionado por apoyar medidas de excepción como el uso del artículo 137 de la Constitución en parte de su discurso de seguridad.

Vladimir Cerrón, candidato presidencial por el Partido Político Nacional Perú Libre, es médico neurocirujano formado en Cuba, con especialización en neurocirugía, magíster en neurociencias y doctor en medicina por la UNMSM. Su trayectoria incluye dos periodos como gobernador regional de Junín (2011-2014 y 2019-2022), fundador y secretario general de Perú Libre desde su creación, intento fallido de candidatura presidencial en 2016 (retirada) y segunda vicepresidencia en la fórmula ganadora de Pedro Castillo en 2021. Lidera la plancha de Perú Libre para 2026, con Flavio Cruz Mamani como primer vicepresidente y Bertha Rojas López (su madre) como segunda vicepresidenta. Enfrenta procesos judiciales pendientes por corrupción (casos como Antalsis y Dinámicos del Centro), lo que lo mantiene en condición de prófugo desde 2023 y ha presentado su postulación desde la clandestinidad. Sus propuestas partidarias enfatizan descentralización administrativa, económica y tributaria, eliminación de oligopolios, infraestructura regional y un modelo de izquierda socialista.

Fiorella Molinelli, llega liderando la alianza Fuerza y Libertad. La aspirante a la presidencia ha desarrollado su trayectoria principalmente en cargos de gestión pública. Fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social (2017-2018), presidenta ejecutiva de EsSalud (2018-2021), viceministra de Transportes (2016-2017) y viceministra de Construcción y Saneamiento (2017). En el ámbito partidario, es presidenta de Fuerza y Libertad desde 2025 y encabeza la fórmula presidencial de la alianza tras ganar las elecciones internas de su agrupación en diciembre de 2025. En sus intervenciones y plan de gobierno, ha planteado propuestas de reforma judicial y penitenciaria, reestructuración de la Policía Nacional y medidas de seguridad ciudadana, incluyendo la creación de un Comando Unificado contra la Criminalidad.

Armando Massé Fernández, médico cirujano de la UNMSM y abogado con maestría en administración estratégica, fue fundador del Partido Democrático Federal y se ha identificado como un defensor de la reorganización del Estado para reducir pérdidas por corrupción y gasto ineficiente. Sus planes de gobierno plantean una reducción de delitos de alto impacto y una reordenación de entidades públicas, lo que sitúa su discurso cerca de la línea de un ordenamiento técnico‑burocrático del Estado.

Walter Chirinos, contador público y exdirector general de Gobierno Interior en el Ministerio del Interior en 2018, fundó en 2022 el Partido Político PRIN, de corte regionalista‑nacionalista, con arraigo destacado en La Libertad y otras regiones del norte. Su trayectoria combina experiencia técnica en gestión pública y una fuerte apuesta hacia la politización de la representación de las regiones frente al centralismo, lo que lo ubica como un actor de perfil técnico y descentralista.

Ricardo Belmont, exalcalde de Lima, empresario y dueño de la empresa de comunicaciones Red Bicolor (RBC Televisión), regresa a la contienda presidencial tras varias campañas anteriores, consolidando una imagen de figura mediática y de perfil autoritario en materia de seguridad. Lidera el Partido Cívico Obras, y en discursos anteriores ha sido asociado a propuestas de orden fuerte y crítica a la cultura política actual, lo que genera un marcado contraste con candidatos de tono más moderado.

Francisco Diez Canseco, del Partido Perú Acción, ha difundido un plan de gobierno con enfoque extremo en mano dura, incluyendo propuestas como pena de muerte para presidentes corruptos, sicarios y violadores, así como la salida de la CIDH; estas posiciones han generado fuertes polémicas y debates sobre derechos humanos y límites institucionales. Su campaña se centra en una retórica de guerra frontal contra la corrupción y el crimen.

Charlie Carrasco, constitucionalista y líder del Partido Demócrata Unido Perú, se presenta como figura de cambio profundo, criticando de forma dura tanto al gobierno actual como a la clase política tradicional, a la que acusa de improvisación y falta de sanciones ejemplares. Además plantea un modelo de industrialización y desarrollo productivo para escapar del estancamiento económico.

Cada uno de estos candidatos llega al debate del 24 de marzo con un eje político distinto, desde la gestión local y mediana hasta la crítica radical al sistema, lo que permite a la ciudadanía observar cómo se conjugan experiencia, propuestas de seguridad y postura frente a la corrupción en un mismo escenario.