El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral, instalado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), destacó la relevancia de garantizar la transparencia en el uso de los bienes públicos asignados a la franja electoral, en el marco de las elecciones generales de 2026.

El pronunciamiento se dio tras evaluar las acciones adoptadas por diversas organizaciones políticas.

Mediante el Pronunciamiento N.° 1, el colegiado señaló que tomó nota del “accionar correctivo y oportuno” de agrupaciones que dispusieron medidas para esclarecer y transparentar el uso de los recursos públicos destinados a la propaganda electoral.

El Tribunal precisó que estas acciones se inscriben en su función de velar por un proceso democrático, respetuoso y transparente.

Asimismo, resaltó que los actos de autorregulación orientados a preservar la integridad del proceso se ajustan a los principios establecidos en el Pacto Ético Electoral.

Finalmente, el órgano subrayó que la claridad en la administración de los recursos públicos durante la campaña fortalece la confianza ciudadana y contribuye al adecuado desarrollo de la contienda electoral.