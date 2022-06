Eliana Revollar Añaños, defensora del Pueblo interina, cuestiona que el Gobierno del presidente Pedro Castillo no lidere las políticas públicas que requiere el país para enfrentar la crisis, por ello, considera que la población que votó por Perú Libre y el mandatario tiene una frustración grande.

En entrevista con Correo, la representante de la Defensoría también descartó que la convocatoria a una asamblea constituyente para el cambio de una Constitución sea la solución que necesite el Perú.

Eliana Revollar asumió como Defensora del Pueblo interina hace un mes. (Foto: Jorge Cerdán)

¿Cuál es su opinión de la crisis actual que vive el Perú?

Es una crisis muy seria en materia política y económica qué tiene nuestro país. Desde la Defensoría del Pueblo (DP) vemos como la vulnerabilidad de grandes sectores se está acrecentando por la cuestión económica y la falta de dirección en políticas públicas, esto si bien es cierto tiene correlato con lo que ha sido la pandemia y con la crisis mundial que se ha generado el conflicto entre Ucrania y Rusia, tenemos que señalar que nuestras autoridades por este conflicto interno político que existe no están tomando las políticas públicas que corresponde y en el momento en que debería ser. Por ejemplo, todo el tema de los fertilizantes, de la pobreza, empleabilidad y reactivación económica es como que no está en la agenda ¿no? Claro, el fondo de esto es que en el Ejecutivo, desde el presidente de la República, tienen graves acusaciones por temas de corrupción, hay congresistas que están involucrados en ello y esto preocupa porque no vemos en el futuro inmediato una salida a esta crisis política que tiene el país. No hay esa voluntad debe poner los intereses personales y poder trabajar una agenda con una salida que se ve dentro de los márgenes de la institucionalidad democrática.

Se habla sobre la legitimidad del gobierno, que puede ser legal pero no legítimo ¿Cómo lo califica usted?

Ha tenido un amplio sector de votos de la población pobre del interior del país que se ha visto reflejada en una persona que lideraría en este caso los destinos de nuestro país, sin embargo, creo que la frustración de la propia población que voto por Perú Libre y por el propio presidente Castillo, esa frustración y desencanto es grande, porque sienten que no están respondiendo a lo que ha sido todo el ofrecimiento en la campaña. El cómo erradicar el tema de la pobreza, la discriminación, cómo hacer políticas que sean más redistributivas, es decir, que la gente pobre tenga un espacio en el país. Entonces, sí hay un desencanto muy fuerte en la población, hay una desconfianza, ya no solamente en el Ejecutivo sino en todas instituciones públicas. Desde el Congreso la República también hemos visto que hay leyes que son retrocesos frente lo que son las reformas y también el compromiso de algunos congresistas en la gestión de intereses para proyectos que es lo que ha pasado con congresistas de Acción Popular vinculados a una serie de investigaciones con el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva.

En Palacio de Gobierno aún se recibe a Vladimir Cerrón ¿El presidente Castillo debería dejar de hacerlo o ya no invitarlo?

En campaña presidente señalaba que el secretario general de su partido no tendría ningún rol en el Ejecutivo, entonces, más allá de que vaya o no, hay un incumplimiento a ello y por eso es que la ciudadanía pierde la confianza. Por eso siempre se va señalando la gran pregunta que se hace el país “quién gobierna el Perú”.

Han habido voces que le han pedido al presidente de la República que pueda poner un Gabinete Ministerial que sea altamente especializado con personas técnicas, con probada idoneidad y que ayuden a conducir los destinos del país. Sin embargo, la Defensoría hace seguimiento en estos 10 meses de gestión de que hay cambios de ministros, pero no se respetan esos estándares de idoneidad para una función muy importante como es la dirección de las políticas públicas en cada materia.

Vladimir Cerrón se reunió el jueves con el presidente Pedro Castillo hace un poco más de una semana.

El 13 de marzo la Defensoría emitió un comunicado instando a Palacio a entregar el registro de las reuniones en la casa de Sarratea, cinco días después el presidente se encontró con Betssy Chávez en el domicilio de esta cuando aún era ministra ¿Esto confirma una falta de transparencia de parte de Palacio?

Como lo hemos señalado y en esta línea es enfática la Defensoría, uno de los primeros principios que debe cumplir una autoridad es la transparencia y la publicidad de las reuniones que tiene, él tiene que hacer ese registro, no solamente lo ha señalado la DP, también la propia autoridad de transparencia que está adscrita al Ministerio de Justicia lo ha señalado.

¿Por qué es importante la transparencia sobre las reuniones?

Porque la ciudadanía necesita saber qué hace el presidente de la República y los altos funcionarios, con quiénes se reúne y las cosas que trata en las agendas. Se hace público para poner los reflectores sobre la gestión pública del presidente. Entonces, si tenemos reuniones que no han sido publicitadas, se genera ese manto respecto a cuál es el sentido de esas reuniones secretas. Más aún en el contexto en el que hay grabaciones audios, denuncias, colaboradores eficaces que van señalando una presunción de gravísimos hechos de corrupción, incluso de organización que tendría fines criminales y que estaría enquistada en el poder Ejecutivo.

Además de las reuniones secretas el Gobierno de Castillo ha designado a funcionarios cuestionados como un ministro acusado de dos asesinatos y actualmente hay uno en condición de reo libre ¿Considera que este Gobierno se sostendrá por cinco años?

Más allá de lo que yo vaya a creer sobre el sostenimiento del Gobierno es lo que la realidad nos está demostrando, no hay políticas que sean conducidas con eficiencia. Lamentablemente hemos oído algunos audios en los que se da cuenta de como más bien se gestionan intereses para asaltar el poder, no con los fines de gestionar políticas públicas (…). Si no hay vocación de corrección de enmienda para poder dirigir los destinos del país, nosotros consideramos que esta crisis se va agudizar mucho más y el impacto más fuerte lo va a tener la ciudadanía y de ello las personas que están en una condición de vulnerabilidad.

¿El Gobierno de Castillo es insostenible?

No podría decirle si es sostenible o insostenible. Lo que si digo es que no están liderando las políticas públicas que requiere el país con personas que tengan la idoneidad. En el país hay muchas personas con la formación y experiencia, el tema es que cada vez que una persona es señalada al menos en los ministerios, hay amenazas de interpelación o remoción del cargo. Lo que vemos es que no siempre son cambios positivos y quedan luces a una mejora en la conducción de las carteras. Entonces, si esta situación continúa, sí, efectivamente el tiempo nos dirá que este Gobierno se vuelve insostenible.

El presidente Pedro Castillo no declara a la prensa hace más de 100 días. (Foto: Presidencia)

¿Este Gobierno carece de moral y ética?

Dos principios fundamentales para la DP es que en el ejercicio de la función pública, la ética y una correcta conducción sean el norte para cualquier funcionario y esto obviamente tiene un mayor impacto en quiénes son presidente de la República, ministros y congresistas. Entonces la ética tiene que ver por ejemplo, con que la palabra de un funcionario es la palabra en la que la población debe creer y eso no se ha visto muchas veces.

¿Cuáles son las alternativas políticas para salir de la crisis?

La primera condición para encontrar algún curso de acción a esta crisis es que los poderes que están encontrados puedan deponer sus intereses personales, particulares y partidarios. La sola renuncia del presidente no va a resolver esta crisis, tenemos a una vicepresidenta con acusaciones en el Congreso cuya situación no está clara. Por ejemplo, si se hace un adelanto de elecciones ¿Quién va a asumir la presidencia? ¿en qué tiempo se hará? ¿se trata de un recorte del mandatario?.

Entonces, ¿la solución sería un adelanto de elecciones en general?

En este momento no estoy en condiciones de decir si esta es la ruta, porque quienes tienen que tomar esa decisión pensando en el interés del país son justamente los dos grandes poderes que están enfrentados. Hasta ahora no hemos visto sentarse a la presidenta del Congreso con el presidente Castillo para poder definir un curso de acción a esta crisis.

¿Cuál es su postura sobre la asamblea constituyente?

En realidad la DP no ha tenido opinión sobre el proyecto de ley que fue archivado (por el Congreso). Es una posibilidad que siempre va a existir, sin embargo, desde la Defensoría creemos que la crisis y la situación que está pasando la población peruana no se va a resolver por la vía de una convocatoria a una asamblea constituyente para el cambio total de la Constitución. La población tiene problemas concretos, hay hambre, desempleo, no están llegando los fertilizantes. No solamente va a ser el problema de la población pobre o extremadamente pobre porque cada vez más personas van a tener sus bolsones.

Usted habló de un consenso, sin embargo, hay congresistas que se aferran al cargo y no respaldan un adelanto de elecciones...

La DP siempre ha señalado que la vacancia presidencial por incapacidad moral tiene que tener una justificación, no puede tomarse cualquier situación para poder llevar adelante esa figura porque eso es desestabiliza el país. Nos corresponde señalar que esta crisis debe resolverse dentro de los cauces democráticos con las instituciones que existen. Por ejemplo, la presidenta del Poder Judicial ha señalado al igual que la DP que se debe convocar a un Consejo de Estado donde precisamente están los organismos autónomos para poder evaluar una salida a la crisis.

¿Ha recibido alguna invitación para el Consejo de Estado desde que asumió?

Lo que se ha señalado es que el 17 de junio que se vea la convocatoria para el Consejo de Reforma de Justicia, también habría una convocatoria para el Consejo de Estado. Nosotros esperamos que eso sea así, que se trabaje esa agenda y que realmente todos los titulares de las instituciones encargadas, como es mi caso, podamos ser convocados no asistir”.

El presidente Castillo no declara hace más de 100 días ¿Qué puede decir al respecto?

Nosotros hemos hecho dos informes. El relator ha hecho un informe preliminar y entre otras cosas, señala que el presidente Castillo debería permitir el ingreso de los periodistas a Palacio con lo cual se está haciendo el señalamiento a que tengan el acceso a la información y entrevistas. Es preocupante que hayan pasado 100 días y sigamos haciendo el señalamiento la libertad de prensa y de información, esta no puede ser negada. Nosotros esperamos sinceramente que esta situación cambie, porque si la población no tiene información no sabrá cómo se construyen las políticas públicas, cómo se están gestionando los intereses nacionales y generar una propia opinión. Eso no será posible si es que hay restricción a los medios de comunicación.