Rafael López Aliaga, líder del partido político Renovación Popular, convocó – para este sábado 4 de junio a las 3:00 p.m - a una marcha contra el gobierno del presidente Pedro Castillo y pidió la participación de organizaciones y movimientos sociales, partidos democráticos y ciudadanos para tener un Perú con futuro y libertades.

MIRA AQUÍ: JNE informa que hay más de 24 millones de electores hábiles

Según la convocatoria, la concentración de la movilización se realizará en el Campo de Marte, a lo largo de la avenida Paseo de la Peruanidad, desde donde se partirá hacia el Centro de Lima.

“El propósito es que sea una megamarcha, donde se exprese el sentir actual de distintos peruanos, incluso de los que votaron por Pedro Castillo en las Elecciones Generales 2021, y que, actualmente, se sienten decepcionados y engañados por las diferentes circunstancias nefastas de dicho Gobierno”, sostuvo López Aliaga.

A su juicio, el pueblo peruano no resiste más el alza continua de precios de los alimentos y los combustibles, las que golpean al presupuesto de las familias que ven como su poder adquisitivo se desmorona sin poder cubrir sus necesidades básicas. En esa línea, Aliaga asegura que los subsidios y exoneraciones aprobadas no dan solución, porque no se plantearon con tecnicismo y son puro populismo.

“El Perú que se destacaba por sus riquezas mineras, ve paralizados estos proyectos, como también el cierre de empresas peruanas, lo que significa menos trabajo, menos ingresos y más pobreza. Ni qué decir de la agricultura, otro de nuestros pilares económicos que cae en picada, por la ineficacia y el desgobierno actual de Pedro Castillo y de sus ministros”, alega.

Asimismo, señala que la gente es la que verdaderamente promueve salir a las calles y marchar juntos por la situación actual que se vive y por tener un Gobierno ligado a un caso de corrupción casi a diario.

“Lo último que debemos perder es la esperanza, salgamos a marchar, este es el momento. Lamentablemente, los gobiernos comunistas cómo este, generan pobreza, más corrupción y caos. Desgraciadamente, Castillo no tuvo la capacidad de rodearse de personas idóneas en todo sentido. Yo ya me moriré, pero mientras viva, no puedo dejar al Perú en manos del comunismo”, acotó el líder de Renovación Popular.

TE PUEDE INTERESAR:

VIDEO RECOMENDADO: