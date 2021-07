La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, señaló que en cualquier proceso, cuando una resolución es notificada debe ser “cumplida y acatada”, al ser consultada sobre la decisión que tomó el Congreso de no acatar la suspensión del proceso para elegir a nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC) ordenada por una jueza constitucional.

Durante el debate en el pleno que se realizó este miércoles 7 de junio, varios legisladores como Guillermo Aliaga (Somos Perú) y Rolando Ruiz (Acción Popular) aseguraron que no estaban obligados a cumplir la resolución judicial porque recién habían sido notificados a las 10 a.m. de ese mismo día.

“Yo, en mi calidad de presidente, abstengo de mezclarme en el ejercicio de la función jurisdiccional [...] En líneas generales, no en este proceso, sino en cualquier proceso, notificada una resolución tiene que ser cumplida y acatada”, aseguró en una entrevista a RPP.

“Desconozco las interioridades que pudieran haber dentro, pero es un marco general, tienen que ser cumplidas y respetadas”, añadió.

La titular del Poder Judicial reiteró algo que ha venido señalando desde este miércoles: que se deben acatar y respetar los mandatos judiciales que pueden ser criticadas, cuestionadas y apeladas a través de los canales normativos correspondientes.

“[¿Qué significa que los congresistas no hayan acatado?] Cada ciudadano, ciudadana o autoridad que no cumple un mandato judicial deberá responder por el incumplimiento de un mandato judicial”, manifestó Barrios, quien evitó decir en concreto si podría caber algún tipo de sanción sobre los congresistas que no respetaron la decisión de suspender el proceso para nombrar a nuevos miembros del TC.

Elvia Barrios sobre jueza constitucional

La titular del Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima, Amparo Soledad Blácido Báez, actualmente está siendo investigada de manera preliminar por la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), procedimiento que según Elvia Barrios es algo que suele hacer este despacho en casos emblemáticos.

“Cuando hay determinado tipo de resoluciones, sobre todo emblemáticas, entiendo que la línea de acción de la OCMA es, como corresponde, iniciar investigación, lo que no determina que vaya luego a concluir que hay una responsabilidad o no. Hace cierto mecanismo de control, toma la declaración de la persona en la investigación preliminar y luego resuelve”, detalló.

Elvia Barrios respondió que, pese a esta investigación, la magistrada Soledad Blácido Báez está cumpliendo funciones como jueza desde el 2013 y que está a cargo de un juzgado constitucional desde el 2018, por lo que no puede ser atacada por su condición de magistrada supernumeraria transitoria.

“Lamento profundamente que haya autoridades que, sin conocimiento a priori, señalen que los jueces son designados a dedo sin mayor conocimiento del sistema de justicia [...] Las decisiones judiciales pueden ser criticables, debatibles, discutibles, con argumentos pero no con insultos, no con diatribas porque, cuando se usa el insulto, la adjetivación, a mí me da que pensar que no hay argumentos”, manifestó.