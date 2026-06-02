El embajador Luis Iberico continuará representando al Perú en España hasta finales de julio, pese a que el Gobierno ya oficializó el término de sus funciones mediante una resolución suprema. El diplomático explicó que su permanencia se extenderá hasta que se emita el documento que establezca la fecha exacta de su retorno al país.

La aclaración se produce luego de que el Ejecutivo dispusiera el cese de varios embajadores designados políticamente en distintas sedes diplomáticas. Según indicó Iberico, este procedimiento forma parte del proceso de cierre de la actual administración y no implica una salida inmediata de sus cargos.

Seguirá en funciones durante julio

El representante peruano precisó que la resolución publicada recientemente solo formaliza la conclusión de su nombramiento. Sin embargo, señaló que aún falta la emisión de una resolución ministerial que determine cuándo deberá regresar al Perú.

Al referirse a los plazos establecidos para este proceso, explicó que continuará desempeñando sus responsabilidades diplomáticas durante las próximas semanas.

“Sí esto es así con las resoluciones supremas señalando el cese, pero continuamos hasta la fecha de retorno la cual se hace saber en una resolución, en mi caso sería hasta finales del mes de julio”, indicó.

Mientras se concreta su retorno, Iberico señaló que seguirá desarrollando las actividades previstas por la representación peruana en España. Entre ellas figura la recepción de ministros de Estado que llegarán a ese país para participar en un roadshow orientado a promover al Perú como destino para las inversiones.

Estas acciones forman parte de la agenda de promoción económica impulsada por el Estado peruano en el exterior. El objetivo es fortalecer los vínculos con potenciales inversionistas y consolidar la presencia del país en mercados internacionales.

Las declaraciones de Iberico coinciden con lo informado por el canciller Carlos Pareja, quien precisó que los embajadores designados políticamente culminarán sus funciones durante julio. El titular de Relaciones Exteriores explicó que esta medida forma parte del proceso regular de transición previo al cambio de gobierno.

De acuerdo con la Cancillería, los funcionarios comprendidos en estas disposiciones permanecerán en sus respectivas sedes hasta completar los procedimientos administrativos y protocolares necesarios para su retorno al Perú.