El Ministerio de Educación (Minedu) exhortó a las instituciones educativas privadas de Lima Metropolitana y el Callao a acatar la disposición del Gobierno que establece el desarrollo de clases en modalidad virtual del 9 al 13 de marzo, como parte de las medidas frente a la contingencia energética ocasionada por la escasez de gas natural.

El viceministro de Gestión Institucional del Minedu, Walter Borja, explicó que la medida es temporal y busca reducir la movilidad en la ciudad y contribuir al ahorro de combustibles, garantizando al mismo tiempo la continuidad del servicio educativo para los estudiantes.

Asimismo, la autoridad señaló que, aunque algunas instituciones privadas han expresado preocupaciones por los ajustes que implica esta decisión, se trata de una medida excepcional ante una emergencia nacional, por lo que pidió la colaboración de todos los actores del sistema educativo.

Finalmente, el Minedu informó que emitirá la resolución viceministerial que formalizará la disposición, en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas, y reiteró que la prioridad es asegurar la continuidad del servicio educativo mientras se racionaliza el consumo energético durante el periodo de contingencia.