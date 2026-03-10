La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, proyectó el fin de la crisis por desabastecimiento de gas natural vehicular antes del domingo 15 de marzo. La premier destacó la evolución positiva de los indicadores técnicos que permiten acortar el plazo original de recuperación.

Miralles enfatizó que los avances operativos facilitan un anuncio inminente sobre la normalización del servicio. La jefa del gabinete ministerial vinculó esta mejora con la reducción de presión sobre otros tipos de combustibles.

Respecto a la dinámica de recuperación, la premier interpretó los datos operativos como señal de resolución acelerada.

“Todo está evolucionando favorable y me hace creer que vamos a poder anunciar, no sé si hoy más tarde, pero de repente ya no es el domingo la fecha sino antes. Y eso es positivo porque se restablece la provisión de gas natural cuya falta justamente es la que le está generando presión al consumo de los otros combustibles”, afirmó.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | Ante la consulta de Exitosa, la premier Denisse Miralles indicó que la crisis energética por el desabastecimiento de combustible podría acabar antes de este domingo, 15 de marzo.



📻 95.5 FM

— Exitosa Noticias (@exitosape) March 10, 2026

La funcionaria recordó la estimación inicial de 14 días para superar completamente la contingencia. Los progresos actuales superan esas proyecciones gracias a incrementos en los volúmenes disponibles.

El suministro diario de gas natural escaló de 70 a 80 millones de pies cúbicos durante el fin de semana. Posteriormente se registró un nuevo aumento hasta 86 millones de pies cúbicos según reporte del lunes.

Miralles reiteró la confianza en estos indicadores cuantitativos de mejora continua.

“Confiamos que esto es así porque tenemos algunos indicadores. Lo hemos mencionado: el primer reporte fue que teníamos 70 millones de pies cúbicos diarios disponibles, el fin de semana se aumentó a 80 y ayer nos dijeron que tenemos 86”, detalló.

Medidas implementadas

El Gobierno activó acciones complementarias para amortiguar efectos en hogares y sectores de transporte. El Ministerio de Energía y Minas coordinó este martes la quinta sesión del comité energético multisectorial.

La reunión confirmó reservas suficientes de gasolina, gas licuado de petróleo y diésel para demanda nacional. El racionamiento selectivo priorizó 320 empresas esenciales en salud, alimentación y servicios básicos.

El Decreto de Urgencia 002-2026 otorga compensación económica a 1.2 millones de familias inscritas en vale GLP del FISE. Los beneficiarios adquieren balones de 10 kilos con descuento de S/30 durante el presente mes.

Conductores con financiamiento del programa Ahorro GNV suspenderán pagos de crédito por dos meses. Taxistas autorizados por la Autoridad de Transporte Urbano recibirán bono temporal de S/120.

Debate con generadoras eléctricas

La contingencia generó controversia sobre costos operativos de empresas eléctricas. Kallpa, Engie y Orygen plantearon trasladar pérdidas por uso de diésel a recibos de usuarios finales.

Estas compañías argumentaron que el combustible diésel resulta hasta diez veces más costoso que el gas natural. La diferencia operativa impacta significativamente sus balances financieros durante la emergencia.