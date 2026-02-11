Zhihua Yang, el empresario chino que sostuvo reuniones extraoficiales con el presidente José Jerí en un chifa de San Borja, no se presentará este miércoles 11 de febrero ante la comisión de Fiscalización para explicar dicho caso. Así lo informó el presidente de dicho grupo congresal, Elvis Vergara, quien cuestionó las excusas dadas por el extranjero.

“La carta que envía Zhihua Yang (a la comisión) nos dice que no va a asistir a la comisión de Fiscalización porque él va a cumplir con el Ministerio Público primero. Y segundo, que no se le puede citar porque es ciudadano chino y no puede ser interrogado así nomás”, declaró a RPP.

Vergara sostuvo que, a su parecer, Yang está evadiendo la justicia al negarse a colaborar con la investigación.

Por otro lado, el congresista expresó que el otro empresario chino que habría sostenido una reunión con Jerí, Ji Wu Xiaodong, sí confirmó su participación en la sesión de mañana. Sin embargo, reveló que cuando se intentó notificarle la citación en el domicilio donde cumple prisión domiciliaria, no se encontraba allí.

“Cuando fuimos a notificarle en el lugar donde estaría cumpliendo arresto domiciliario, no se le encontró. No se encontró a nadie. Directamente el personal de la comisión fue y la sorpresa es que no había nadie, es un inmueble que no está habitado. Aquí la pregunta a la Policía: ¿Quién está a cargo de que este custodiando (al empresario)? ¿Dónde cumple el arresto domiciliario”, sostuvo.

El congresista expresó que Xiaodong participará vía Zoom ante la Comisión de Fiscalización, debido a que supuestamente cumple arresto domiciliario.