La noche del último sábado 8 de noviembre, la Superintendencia Nacional de Migraciones confirmó que Karla Tatiana Ornelas, encargada de negocios de México en Lima, dejó el país.

A través de su cuenta en la red social X, el organismo informó que Ornelas Loera efectuó su control migratorio de salida y abandonó el territorio nacional, conforme a lo dispuesto por el Gobierno peruano.

Como se recuerda, el l lunes 3 de noviembre, el presidente de la República, José Jerí, anunció que el canciller Hugo de Zela notificó a la encargada de la embajada de México que “tiene un plazo perentorio” para abandonar el país, en el marco de la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

Cabe mencionar que el Perú decidió romper relaciones diplomáticas luego de que se confirmara que el Gobierno de México otorgó asilo diplomático a Betssy Chávez, procesada judicialmente por su presunta participación en el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre de 2022.

Ese mismo día, el canciller Hugo de Zela sostuvo que la ruptura de relaciones diplomáticas responde no solo a este “acto inamistoso”, sino también a “las reiteradas ocasiones en que el actual y el anterior presidente de México han intervenido en los asuntos internos del Perú”.

Asimismo, el canciller expresó su profundo pesar por la decisión del Gobierno mexicano de que “persista en su equivocada e inaceptable posición, que ha llegado al punto de obligarnos a romper relaciones diplomáticas con un país, con el cual, hasta antes de estos hechos, teníamos una relación fraternal y de múltiples coincidencias”.