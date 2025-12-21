La más reciente encuesta de Datum, publicada por El Comercio, recoge la percepción de la ciudadanía sobre el desempeño del presidente de la República, José Jerí, y del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, a poco más de dos meses del inicio del actual gobierno.

A nivel nacional, el estudio sitúa la aprobación del jefe de Estado en 55% y su desaprobación en 33%. El sondeo también consigna que, respecto al mes anterior, la aprobación presidencial registra una variación de tres puntos porcentuales, mientras que el nivel de rechazo muestra un incremento en el mismo periodo.

Percepción sobre ministros y liderazgo del Congreso

La encuesta incluye la evaluación de otros integrantes del Ejecutivo. El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, alcanza un 45% de desaprobación, el mismo porcentaje que registra la ministra de Economía, Denisse Miralles. En tanto, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, obtiene un nivel de rechazo del 48%.

En el caso del Legislativo, Fernando Rospigliosi registra una aprobación de 19% y una desaprobación de 61% a nivel nacional, de acuerdo con los resultados del sondeo.

Diferencias marcadas por regiones

El análisis regional muestra contrastes importantes. En las regiones del sur del país, la desaprobación al presidente Jerí alcanza el 48%, el nivel más alto registrado. Le siguen el norte (37%), el centro (32%), el oriente (19%) y Lima y Callao (27%). En esta última zona, el mandatario obtiene su mayor respaldo, con una aprobación de 63%.

Respecto al presidente del Congreso, la desaprobación llega al 71% en el sur, seguida por el norte (66%), el centro (58%), el oriente (56%) y Lima y Callao (54%). En Lima y Callao se registra también su nivel más alto de aprobación, con 25%.

Contexto de opinión pública

Los resultados reflejan una percepción diferenciada según regiones y cargos, con mayor respaldo al Ejecutivo en Lima y Callao y una evaluación más crítica tanto al Gobierno como al Congreso en el sur del país, en un contexto de cierre de año político.