Durante el tercer día del debate presidencial, el candidato Enrique Valderrama, representante del Partido Aprista Peruano, respondió a una pregunta ciudadana vinculada a la salud mental y la prevención del suicidio, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

La consulta fue formulada por una ciudadana del distrito de Pueblo Libre, quien preguntó sobre las políticas prioritarias que impulsaría en materia de salud mental ante el incremento de estos problemas en el país.

“Considerando que constituyen de los principales desafíos para el Perú actualmente, ¿qué políticas priorizarían en materia de salud mental y prevención del suicidio, especialmente entre adolescentes y jóvenes?”, planteó la ciudadana durante el segmento.

Valderrama anuncia incremento del presupuesto en salud mental

En su respuesta, Enrique Valderrama afirmó que su eventual gobierno priorizaría la inversión en salud pública, con énfasis en la atención psicológica.

“Vamos a incrementar el presupuesto de salud pública 0,5% al año, pero además en el término específico de la salud mental vamos a duplicar su presupuesto”, señaló durante su intervención.

Asimismo, indicó que buscará ampliar la presencia de profesionales especializados en instituciones educativas.

“Vamos a garantizar el hecho de que pueda existir adecuadamente un psicólogo por cada colegio”, sostuvo al explicar una de sus principales propuestas.

El candidato también mencionó que ha identificado la depresión y otros trastornos como problemas frecuentes en jóvenes.

“He visitado el país y he visto cómo la problemática de la depresión… afecta muchísimo también a la juventud”, afirmó.

Propone construir 500 postas y 40 hospitales

Además de las medidas relacionadas con salud mental, Valderrama detalló una serie de propuestas para reformar el sistema sanitario en general.

“Vamos a construir en el Perú 500 postas y vamos a hacer 40 hospitales”, indicó al referirse a la ampliación de la infraestructura sanitaria.

También señaló que buscará mejorar la gestión institucional del sistema de salud.

“Vamos a darle una autonomía muy importante a EsSalud”, afirmó, añadiendo que se aplicarán criterios de meritocracia en su administración.

El candidato también mencionó acciones vinculadas al acceso a medicamentos.

“Vamos a levantar también la bandera de la lucha por el costo justo de los medicamentos”, expresó durante su intervención.

Salud mental fue uno de los temas abordados en preguntas ciudadanas

El bloque de preguntas ciudadanas del tercer día del debate incluyó temas relacionados con salud pública y bienestar emocional, considerados entre los desafíos prioritarios en la agenda social.

Las propuestas presentadas por los candidatos buscaron responder a preocupaciones ciudadanas sobre la atención psicológica y el fortalecimiento del sistema de salud en el país.