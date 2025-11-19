El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, se refirió al dictamen aprobado en la Comisión de Energía y Minas que plantea extender el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2027.

En declaraciones para RPP Trujillo, informó que el Ejecutivo no ha decidido si respaldará u observará la propuesta, precisando que la evaluación se realizará en el Consejo de Ministros con especialistas de distintos sectores.

Álvarez también aclaró que el presidente José Jerí actúa guiado por el interés nacional, pese a su cercanía previa con gremios mineros cuando era congresista.

También sostuvo que el mandatario debe responder a toda la ciudadanía, en cumplimiento de la Constitución. En ese contexto, el jefe del Gabinete reconoció que el país enfrenta una informalidad extendida y que el proceso de formalización ha sido complejo, aunque advirtió que el Reinfo ha sido aprovechado tanto por mineros legítimos como por quienes operan ilegalmente.

El primer ministro explicó que, aunque se proyecta que un grupo de mineros artesanales podría formalizarse, existe otro sector que utiliza el registro para encubrir actividades ilegales.

Álvarez indicó que el Reinfo tuvo un impacto limitado y que es necesario un debate honesto sobre su futuro.