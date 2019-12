Ernesto Blume, presidente del Tribunal Constitucional (TC) niega haberse reunido con la abogada Giuliana Loza antes de que el colegiado se pronunciara sobre el recurso a favor de Keiko Fujimori para anular su prisión preventiva. El magistrado denuncia una campaña en su contra y alerta que alguien “ha ingresado a un nivel de delirio”.

¿Intercambió palabras con la abogada Giuliana Loza cuando se vieron en el restaurante Bocatta? ¿hablaron de algún tema, algún saludo?

No la vi a la abogada Giuliana Loza. No la vi y, por ende, no la saludé y no conversé con la abogada de la ciudadana Keiko Fujimori. Lo digo claramente: Yo nunca vi a la señora Loza. La única vez que la he visto es en la audiencia en el TC durante el hábeas corpus de la ciudadana Keiko Fujimori.

¿Con quién salió acompañado del restaurante? ¿fue con la señora Loza?

Suelo acudir al restaurante Bocatta con mi esposa y algunas amistades. Si usted se refiere al video que están difundiendo, le aclaro que la dama con la que salgo es mi esposa y nos acompaña un amigo con el que mantenemos mi esposa y yo, una larga amistad. Han buscado confundir a la doctora Loza con mi esposa. Se trata de una confusión adrede o una manipulación burda, absurda, sospechosa. No creo, a estas alturas, en una confusión inocente.

¿Ha recibido alguna comunicación o citación del Ministerio Público para esclarecer los hechos?

No. El diario que da cuenta de la supuesta reunión, que repito nunca existió, habla de una investigación de la cual no tengo conocimiento. ¿Hay una investigación? ¿Alguien la ha ordenado? ¿Quién ha ordenado investigarme, seguirme, buscar videos y difundirlo? Repito: Yo no conozco a la señora Loza.

¿A qué responde este tipo de versiones?, ¿quién promueve este tipo de campañas?

No tengo idea. Yo estoy tranquilo. Sí, muy sorprendido de que se presente un video donde se deja entrever que la mujer que está conmigo y sube al vehículo sea la señora Loza, algo siniestro y delirante.

Todo esto es parte de una campaña que ha superado todos los límites. Es una suerte de actitud paranoica que ha llegado a niveles de delirio. Nada menos que intentar confundir a la opinión pública mostrando a mi esposa con la que estoy casado más de 45 años como si fuera la abogada Loza. Me parece que ya pasaron todos los límites de ecuanimidad, responsabilidad y, por cierto, razonabilidad. Alguien ha ingresado a un nivel de delirio.

¿Cree que hay reglaje?

Para alguna mente malévola, delirante, estoy tramando la caída del gobierno del presidente Vizcarra, nada menos, mientras estoy de viaje con mi esposa visitando a mis nietos. Entonces, hay una cierta coherencia en algunos medios que se prestan a un juego entre perverso y malévolo. Si me han “investigado” por salir con mi esposa a un restaurante, es evidente que me están siguiendo, que hay un reglaje, están buscando información sobre mi cuando no tengo absolutamente nada que ocultar, y si quieren saber algo de mi, pueden conversar conmigo. No tengo absolutamente nada que ocultar. Todo esto me hace recordar a los años 90 en los que como asesor principal de Alberto Andrade, alcalde entonces de Lima y líder de Somos Perú, Vladimiro Montesinos dijo “hay que tocarle el pellejo a Blume”. Entonces, teníamos los teléfonos intervenidos y había reglaje contra nosotros. Casi veinte años después, me encuentro en lo mismo.