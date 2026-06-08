Marino Lavado Valdivia, diputado electo de La Libertad por el partido Juntos por el Perú (JP), instó a los personeros de esa agrupación política a “cuidar los votos” durante el conteo oficial. Esto, tras conocerse los primeros resultados electorales, que dan cuenta de un empate técnico entre Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de JP.

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“Un llamado a nuestros personeros que están luchando en las urnas, cuidar el voto a voto. Los resultados serán muy ajustados; entonces, va a determinar que sigamos cuidando los votos hasta el último”, indicó.

El virtual legislador liberteño precisó que tienen personeros en la mayoría de locales de votación. “Tenemos personeros que ya nos van reportando cuánto va en este momento. Estamos en el centro (de Trujillo) para acopiar todas las actas que ya nos vienen llegando de los centros de votación”, acotó.

En cifras

A boca de urna, según Ipsos y Datum, Keiko tomó la delantera con 50.7% y 49.3%, respectivamente, mientras que Sánchez obtuvo 49.3% y 49.4%. Asimismo, al 21.136% de actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la representante de Fuerza Popular tiene 52.542% y el postulante de Juntos por el Perú alcanzó 47.458%.

Pese a ello, Marino Lavado confió en que su partido ganará las elecciones. Recordó que en 2021, Fujimori también estuvo por encima de Pedro Castillo en los resultados a boca de urna. Luego, el postulante de Perú Libre se impuso.

“Estamos con esa confianza (de ganar), como ocurrió en 2021. El voto andino, principalmente, es el que demora un poco en llegar por la distancia geográfica. Estamos a la espera, ya tenemos un muestreo de actas en donde, por ejemplo, en la región La Libertad tenemos la zona andina que ha favorecido, nuevamente, a Juntos por el Perú”, acotó.

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