El congresista Esdras Medina se mostró escéptico frente a la explicación del presidente, José Jerí, sobre la reunión informal que sostuvo con el empresario chino Zhihua Yang. El jefe de estado justificó el encuentro, que no fue registrado oficialmente, señalando que estuvo relacionado con actividades por el aniversario de la Amistad Perú–China.

“Definitivamente a mí no me convence. Creo que es necesario que dé una explicación precisa, concreta, transparente porque esto impulsa a tener diferentes suspicacias”, comentó el legislador.

Desde el Parlamento, Medina Minaya exhortó al titular del Ejecutivo a esclarecer los hechos para garantizar la transparencia con la opinión pública y evitar suspicacias sobre el controversial encuentro.

“Primero (explicar) cuáles son las razones por las que ha ido casi encapuchado. Segundo que acuerdos ha tenido y tercero creo que es necesario que sea transparente ante la opinión pública”, exhortó el parlamentario frente a la prensa.

Horas más temprano, su colega Jaime Quito anunció que tomará la iniciativa de solicitar una sesión extraordinaria en la Comisión de Fiscalización para investigar el encuentro irregular.

Consultado por Diario Correo, sobre si se sumará a la insistencia para citar al presidente de la República al Parlamento, Medina respondió que sí pero que primero esperará un pronunciamiento antes de solicitar su presencia en la Comisión de Fiscalización.

“Sí por supuesto vamos a esperar el día de hoy. A través de los medios le diría al presidente que de una aclaración precisa para que ya no se pueda proceder y se pueda seguir trabajando. Pero en todo caso si no lo hace el día de hoy, mañana estaremos presentando a primera hora un oficio a la Comisión de Fiscalización para que lo cite y puede hacer sus descargos“, respondió a Correo.