El presidente de la república, Pedro Castillo, anunció que el avión presidencial sería vendido y lo recaudado estará destinado a la salud y educación de los niños del país. Sin embargo, especialistas y exministros de Defensa indicaron a Correo que esa posibilidad es inviable y que podría perjudicar al Estado.

Desde la óptica de Andrés Gómez de la Torre, especialista en temas del sector Defensa, la propuesta del mandatario no es pertinente y es algo que se ha intentado sin éxito en el gobierno del expresidente Alan García.

“La venta del avión (presidencial) no pasa por lo que dice el presidente (Pedro Castillo), la Fuerza Aérea del Perú (FAP) tendría que iniciar el trámite indicando que no lo necesita y eso no pasará, porque está en la estructura operativa del plan Quiñones, que es un plan estratégico de desarrollo de capacidades operacionales de la FAP”, explicó a este medio.

En esa línea, Gómez dijo que el Boeing 737-528, comúnmente llamado avión presidencial, cuenta con más de 25 años y debe emplearse principalmente para tareas de acción cívica y apoyo al desarrollo. “Es importante porque hay déficit de aviones de transporte en la Fuerza Aérea”, acotó el especialista.

Para Jorge Nieto, exministro de Defensa, el avión presidencial no depende del jefe de Estado y no es él quien decide su venta.

“El avión es parte del Gobierno y de la Fuerza Aérea (...) es bastante usado y para que sea vendida la Fuerza Aérea lo tendría que ingresar en el catastro de bienes y debe darse de baja en los inventarios. Para eso hay una legislación y reglamentación, no depende de la decisión del presidente”, alegó.

Nieto recordó que la venta de avión lo han intentado mandatarios en países de Ecuador, México, Argentina y Bolivia, pero no lo han logrado.

“Manuel López Obrador en México intentó venderlo, pero se dio cuenta que no era tan fácil. Lo último que dijo fue que iba a alquilarlo. Generalmente, este tipo de anuncios son recursos demagógicos para ganarse unos puntos de popularidad cuando se está en problemas”, sostuvo.

En opinión de Nieto, si el presidente Pedro Castillo no quiere subirse al avión presidencial, debería “comprar su vuelto en una aerolínea comercial”

Por su parte, César Astudillo, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, calificó la posible venta de avión presidencial como populista y explicó que no depende de Palacio de Gobierno ni de la Casa Militar.

“Esa aeronave es de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Es patrimonio y capacidad de nuestra FAP. Que le digan “presidencial” es porque está adecuado para atender los requerimientos que por su investidura le corresponde al presidente, pero no es de él. Todos estos populismos baratos terminan siendo carísimos para la Nación. Además, el hecho de ser la máxima autoridad política del Perú, no lo faculta a vender las capacidades de las FF.AA.”, resaltó a través de un artículo escrito para nuestro medio.

A su turno, desde su red social, Nuria Esparch, explicó que el avión presidencial ya ha intentado venderse en el 2007 y no se presentó ningún postor.

“Si no se quiere usar como avión presidencial, se le saca la cabina VIP y se ponen filas de asientos como en cualquier otro avión. Es súper fácil y de hecho se hace todo el tiempo en los aviones de la FAP”, dijo en su cuenta de Twitter.

Asimismo, señaló que no puede ocurrir es que “se le quite capacidad operativa a la FAP”, ya que nuestro país tiene muchos desafíos logísticos y contar con Boeing facilita el trabajo.

