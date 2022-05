¿El principio del fin? Los indicios de corrupción en el Gobierno siguen saltando a la luz pública y un nuevo capítulo se estrenó el lunes por la noche con una conversación entre Bruno Pacheco, exsecretario general de Palacio, y el empresario Zamir Villaverde.

Lo que allí se dice es muy grave. La principal imputación es que Juan Silva habría entregado medio millón de soles al presidente Pedro Castillo para ser ministro de Transportes y Comunicaciones. El objetivo: encargarse de la cartera y de todos sus ilícitos negociados.

Detalle. Las grabaciones se dieron el domingo 25 de julio de 2021, según el programa Combutters, de Willax TV. Lo que se evidencia, en principio, es que desde entonces se tramaba una captura del Estado para fines ilícitos. La estrategia era colocar en los altos cargos públicos a personajes que dirijan la corrupción.

Para esa fecha, Pedro Castillo se aprestaba a tomar la gestión del Gobierno. Faltaban tres días para jurar al cargo.

La conversación entre Villaverde y Pacheco se inicia con la sorpresa del empresario al enterarse que Silva iba a ser designado ministro de Transportes y Comunicaciones.

Allí se revela -además- que Silva entregó una gran cantidad de dinero, aparentemente, para la campaña presidencial de Castillo.

“¿Me estás bromeando? Ese no es el del maletín del (medio) millón de dólares o soles”, se le escuchó decir a Villaverde.

Pacheco contestó que el jefe de Estado sabe pero que se hace de la vista gorda y luego asegura: “Claro, él le ha puesto todo”.

El exsecretario no duda en referirse sobre Silva como un comerciante de tierras, un mercenario y hasta una persona a la que no se le puede confiar nada.

A su turno, Villaverde afirma: “Claro, allí va a negociar otras cosas”.

Silva fue designado ministro el 29 de julio del año pasado. Fue miembro del primer gabinete de Castillo y estuvo implicado en presuntas negociaciones con congresistas para la entrega de obras a cambio de favores desde el Congreso.

Su intervención en esta trama es clave. Según Karelim López, colaboradora eficaz del caso Provías, había una mafia enquistada en el MTC, liderada por Silva y el propio Castillo.

En febrero de este año, Silva dimitió al ser sindicado como un operador de la mafia del MTC con legisladores de Acción Popular.

Sobre la difusión de los audios, el exministro dijo: “Lamento en principio el lenguaje vulgar y los calificativos en contra de mi persona. Rechazo tajantemente tales versiones falsas que solo buscan dañar mi imagen”.

Otra charla. En las escuchas, Villaverde sugirió a Pacheco trabajar en el Ministerio de Vivienda, pero este dudó y aclaró que ya tenía un objetivo en el Estado.

“Bruno, ¿y por qué no te vas a un ministerio donde haya gestión? Por ejemplo, a Vivienda”, a lo que el exsecretario le contesta, “Si tú me dices, me voy, pero me tienes que avisar qué voy a ganar ahí”.

Villaverde siguió la conversación respondiéndole que en Transporte tiene “todo organizado”. Inclusive le ofrece que sea viceministro de ese sector, pero Pacheco contestó “¿tan poco?”.

Villaverde también se refiere a la cartera de Vivienda y señala que es importante porque desde ahí se controlaría a distintas entidades como por ejemplo Sedapal. Al igual que Silva, ambos habrían buscado tener sus propias cuotas de corrupción.

“Para mí, es Vivienda. Ahí se manejan millones. Yo te armo todo el cuadro (...). El segundo monstruo después de Transportes es Vivienda”, aseguró Villaverde.

En otro momento de la grabación, Pacheco le dice al empresario que prefiere mantenerse como secretario general porque desde ahí podría coordinar con todos en vez de asumir algún cargo ministerial o de menor jerarquía.

Inclusive, le advierte que en los meses siguientes, los ministros iban a ser objeto de críticas o cuestionamientos.

Enseguida, Zamir le pregunta a Pacheco quién iba a ser designado como ministro de Vivienda, a lo que este le contesta que “puede ser” Daniel Salaverry. Pero también le indica que podría ser “Walter Ayala”. Sin embargo, por esas fechas, se conocía poco o nada del exministro de Defensa.

Reacciones. Sobre el tema, distintas autoridades y legisladores cuestionaron el accionar de ambos personajes y sus tratativa para una repartija de cargos públicos. El premier Aníbal Torres, por ejemplo, pidió que se desarrolle una investigación seria y rápida. “Son hechos que son materia de investigación en la Fiscalía. Lo que nosotros pedimos es que se investigue seriamente y se investigue rápidamente, a fin de no estar en especulaciones”, expresó.

No obstante, expresó que “hay que respetar el principio de presunción de inocencia de las personas, que es garantía de libertad de todos los peruanos”.

Por su parte, la primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, criticó que la difusión de las escuchas evidencie las repartijas y el aprovechamiento en el Gobierno de Castillo. Por ello, exhortó a sus colegas congresistas a asumir su rol en defensa de los intereses del país.

“¡¡Defendamos nuestro país!!

¡¡El Perú no es un botín!! 87 votos”, tuiteó.

A su turno, el portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, indicó que los audios deben ser corroborados. Consideró que son delicados y que amerita una investigación exhaustiva.

En esa línea, Waldemar Cerrón, vocero de Perú Libre, indicó que si el fiscal o juez confirma la autenticidad de las escuchas, “sí, es grave”.

Opinó que es una tarea del Ministerio Público investigar la veracidad del material.

“Si es que viene de la Fiscalía, sí nos parece grave. O sea el fiscal tendría que decir eso, el juez, porque ellos son las máximas autoridades. Mientras tanto es un material de investigación”, señaló.