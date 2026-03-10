Ernesto Álvarez Miranda, ex presidente del Consejo de Ministros, comparó desfavorablemente la situación actual del gabinete liderado por Denisse Miralles con la de su predecesor José Jerí. El expremier sostuvo que el Consejo actual enfrenta mayores dificultades parlamentarias y carece de alternativas viables en el Legislativo para reemplazarlo.

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, expondrá los lineamientos del Ejecutivo ante el Congreso el próximo 18 de marzo. Días antes ha mantenido diálogos con diversas bancadas aunque algunas ya anunciaron su negativa a otorgar el voto de confianza.

Cuatro crisis simultáneas

Álvarez Miranda calificó de delicado el contexto previo a la presentación ministerial. Identificó cuatro emergencias que complican gravemente la gestión gubernamental actual.

El Consejo de Ministros enfrenta crisis energética, climática, política e institucional desde su conformación. El exjefe del Gabinete enumeró estas dificultades estructurales que demandan atención inmediata.

Respecto a esta coyuntura crítica, Álvarez Miranda detalló las principales amenazas a la estabilidad nacional.

“Tenemos que tener en cuenta que este gabinete, nos guste o no nos guste en cuanto a su origen, en cuanto a su composición, o nos preste sospecha algunos ministerios, tenemos que tener en cuenta que está enfrentando cuatro crisis: una crisis energética gravísima que se puede pronunciar en la siguiente semana; una crisis climática de lluvias en el norte del Perú, en la selva, en la sierra, [cuando] organismos nacionales indicaron que no iba a haber Niño costero, recordarán ustedes el año pasado”, explicó con precisión.

La desconfianza ciudadana hacia la política y el riesgo concursal de Petroperú completan el cuadro de emergencias. Ambas situaciones representan vulnerabilidades institucionales de gran magnitud.

Acusa irresponsabilidad política

El expremier cuestionó atacar al gabinete por medidas de virtualidad escolar en medio de estas dificultades. Argumentó que genera pérdidas educativas pero no justifica provocar nueva crisis de gobernabilidad.

Álvarez Miranda defendió priorizar la estabilidad sobre preferencias partidarias. Cuestionó la viabilidad de formar nuevo gabinete en circunstancias tan adversas.

En esta valoración estratégica, calificó de irresponsabilidad absoluta la incertidumbre sobre la investidura ministerial.

“Absoluta y fruto de un mal cálculo electoral. El electorado, en este momento mayoritario, debe premiar la sensatez y la estabilidad en plena época electoral y de varias crisis. No tiene sentido decir ‘no me gusta este gabinete, preferiría la lista de Hernando de Soto o la lista que pudiese presentar otra persona’. Pero eso es una absoluta irresponsabilidad porque nadie se va a prestar a participar en un gabinete en estas circunstancias”, manifestó.

El exjefe de gobierno advirtió sobre la crisis energética inminente para fin de semana. Insistió en que el Ejecutivo debe concentrarse en soluciones prácticas en lugar de negociaciones políticas.

Finalmente, recordó el artículo 117 constitucional que protege al jefe de Estado durante su mandato. El expresidente del TC, criticó que el gobierno invierta tiempo en asegurar votos parlamentarios en lugar de atender emergencias nacionales.