A pocas semanas de concluir el periodo legislativo 2021-2026, los expresidentes del Congreso María del Carmen Alva y José Williams hicieron un balance sobre la labor del Parlamento. Durante una entrevista en RPP, ambos coincidieron en que el Legislativo enfrentó una constante confrontación con el gobierno de Pedro Castillo, aunque también reconocieron que hubo decisiones que afectaron la imagen de la institución.

Alva defendió las reformas del Congreso

La legisladora María del Carmen Alva sostuvo que desde el inicio del gobierno de Pedro Castillo existía preocupación por una eventual intención de cerrar el Congreso. Por ello, explicó que la Mesa Directiva impulsó reformas para reforzar las facultades del Parlamento y proteger el equilibrio entre poderes.

“Sentimos que el Ejecutivo confrontaba con el Legislativo y teníamos claro que iba a ser una etapa difícil y que no iba a haber respeto a las instituciones. El objetivo (...) era cerrar el Congreso”, indicó.

La ex titular del Parlamento indicó que entre las medidas adoptadas estuvieron la modificación de las reglas sobre la cuestión de confianza y la aprobación de una ley que establece que cualquier reforma constitucional debe pasar por el Congreso. Asimismo, recordó que el Legislativo rechazó la propuesta de convocar una Asamblea Constituyente sin su participación.

Alva también evaluó la decisión anunciada por Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022. A su juicio, esa medida constituyó un intento de quebrar el orden democrático.

“Fue un golpe que no tuvo apoyo de las Fuerzas Armadas y de las instituciones democráticas, pero fue un autogolpe”, recordó.

Williams reconoció errores del Parlamento

José Williams afirmó que el Congreso inició funciones en medio de una fuerte polarización política y que el transfuguismo complicó posteriormente el trabajo parlamentario. Además, consideró que el próximo Legislativo deberá apostar por el consenso para reducir la confrontación.

El ex presidente del Congreso también admitió que durante el quinquenio se cometieron errores que afectaron la percepción ciudadana.

“Los congresos nunca son apreciados, pero hay que ser honestos que hemos cometido errores (...), las leyes populistas”, indicó.