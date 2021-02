El exministro de Salud Fernando Carbone, quien preside la comisión encargada de investigar cuántos funcionarios y quiénes recibieron las dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Sinopharm, resaltó que en nueve días más entregará un informe “con toda la verdad”.

“La comisión va a ver, va a entrevistar personas, ha pedido información a cuatro instituciones, está invitando ya para el día de hoy a entrevistas a varias personas, mañana vamos a seguir y en nueve días más cumpliremos el compromiso de entregar el informe con toda la verdad que hayamos encontrado”, afirmó en diálogo con América Noticias.

Carbone fue designado por el ministro de Salud, Óscar Ugarte, quien informó el último domingo de la creación de una comisión investigadora para determinar los hechos relacionados a la vacuna contra el COVID-19.

C04-fernando-carbone

El exministro de Salud detalló que el grupo de trabajo se instaló el lunes y que tienen claro “los temas que vamos a abordar”, entre ellos, calificar el insumo que fue inoculado a los beneficiados, conocer la ruta de control y cuántas dosis quedan.

“Los grandes grupos a los que el insumo llamado vacuna experimental ha sido dedicada, conocer a las personas de estos grandes grupos y el criterio por el cual se les entregó. Esta información inicial la recibimos ayer en un sobre lacrado que hoy vamos a abrir”, resaltó.

Asimismo, expresó su indignación frente a los últimos hechos conocidos respecto a la vacunación de diferentes personas, como funcionarios públicos de varios sectores.

“Uno siente que se mueve todo, siente desaliento, siente frustración, siente que no le han dicho la verdad, que ha estado uno luchando, exponiéndose, enfermando con el riesgo de morir. Me viene a la mente el nombre de mis compañeros que han fallecido, médicos, enfermeras y no saben el dolor de esos últimos días que uno siente”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

¿Cómo denunciar irregularidades en el proceso de vacunación?