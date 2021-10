Martha Madueño, esposa del fallecido congresista Fernando Herrera Mamani (Perú Libre), señaló que al parecer el parlamentario se habría “saturado demasiado” con su trabajo.

Desde la región Tacna, indicó que Herrera Mamani, con quien tuvo tres hijas, era asmático y quizás eso también habría complicado su estado de salud en los últimos días.

“Recién ahorita me acabo de informar de lo que ha pasado. Por la misma situación que él ha estado padeciendo de las reuniones y el trabajo, me parece que se ha saturado demasiado. Él ha tenido sus problemas, era asmático, me parece que a lo mejor se le ha complicado la situación”, expresó.

Como se recuerda, el fallecimiento de Fernando Herrera Mamani fue confirmado durante el debate del voto de confianza solicitado por la jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, ante la representación nacional.

La noticia fue dada a por el exgobernador regional de Junín y secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en Twitter, quien envió sus condolencias a los familiares del parlamentario.

Herrera Mamani falleció la tarde del lunes 25 de noviembre por un paro cardiorrespiratorio, según confirmó el vocero de su bancada, Waldemar Cerrón, luego que se suspendiera el pleno del Congreso.

“Tengo el penoso deber de comunicar el fallecimiento del congresista de la bancada de Perú Libre, Fernando Herrera Mamani, quien ha fallecido el día de hoy producto de un paro cardiorrespiratorio”, detalló el portavoz oficialista desde las afueras de la sede del Parlamento.