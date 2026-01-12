Fernando Olivera tiene en claro que el origen de todos los males del Perú tiene que ver con la corrupción que habita en todas las instituciones.

En entrevista con Correo, el candidato presidencial responde a la investigación que tiene la Fiscalía en su contra, habla de sus contrincantes sin temor y sobre la situación de los venezolanos en el Perú tras la caída de Nicolás Maduro, dice que “pondrá las cosas en su lugar”.

Esta es su tercera vez postulando, ¿por qué quiere ser presidente del Perú?

Para mí es el cumplimiento de un deber con el Perú y no vale ser indiferente, no vale resignarse y rendirse cuando de nosotros, de los peruanos, depende que rescatemos el Perú y que terminemos con el sistema de corrupción que nos gobierna y que ha tomado por asalto el poder absolutamente. La corrupción está en Palacio, en el Congreso, en los jueces y fiscales, en el Tribunal Constitucional, en la Junta Nacional de Justicia, en la Contraloría y en la Defensoría, por lo tanto, es un sistema de corrupción, así que para mí y el Frente Esperanza es un deber que debemos cumplir y lo cumpliremos.

Algunos señalan que solo aparece en elecciones, ¿qué estuvo haciendo entre los años 2005 y 2016?

Es parte de la guerra sucia de quienes son los voceros del sistema de corrupción, que como no tienen nada que imputar, atacan con esos argumentos que no tienen sustento. Yo fui a España durante el segundo gobierno de Alan García porque recibía amenazas directas contra mi persona y mi familia, consideré que debía autoexiliarme con las dificultades propias de una decisión de esa naturaleza y viví con mucha austeridad todo ese tiempo. Fundé el Consejo Empresarial de Perú en España, daba consultorías sobre la región de Sudamérica, porque yo no solamente el acumulé experiencia a largo de los años sobre la situación regional, sino que además me especialicé y seguí una maestría presencial en relaciones internacionales en la Universidad Complutense de Madrid.

En estos años no he estado desconectado de la realidad nacional, pero yo lamento que haya quienes se hacen cajas de resonancia de estas campañas de los candidatos de la corrupción, que atacan vilmente con millonarias campañas, que ante la desesperación de nuestra presencia hoy en el Perú avanzando firmemente con el respaldo popular, repiten y yo me río. Ahí se aplica el refrán “ladran Sancho, señal que avanzamos”.

¿Por qué cree que el JNE le impidió participar en las elecciones 2021?

Porque nos tienen miedo, el sistema de corrupción sabe que a la escoba y a Fernando Olivera no se le compra, no se somete la escoba más que al interés nacional. Están acostumbrados a tener a los políticos en planilla y desde la etapa de candidaturas ya los pervierten con dinero por millones, como está aprobado, ahí está Keiko Fujimori, ahí están los que creen que porque tienen plata como cancha, los Acuña, los López Aliaga, los Luna, eso les da ya un derecho para ser presidentes y nosotros obviamente tenemos un principio que es mantener nuestra independencia económica, sin someternos a ningún tipo de poder, que luego va a condicionar tu acción de gobierno.

Usted fue ministro de Alejandro Toledo, ¿lo ha visitado o lo piensa visitar?

Cuando llega la noticia de corrupción del 2016, fuimos los únicos que salimos a protestar a la calle y fuimos al local de Odebrecht, gritamos ¡Toledo, Humala, García, devuelvan lo robado! También declaré que no tenía perdón de Dios.

¿No lo indultaría?

Obviamente que no. No solo no lo he visitado, sino que condeno y repudio lo que ha sido su conducta que ha espaldas del pueblo estaba haciendo estos acuerdos, estos pactos contra la ley.

Fernando Olivera descarta indultar al expresidente Alejandro Toledo. Foto: GEC

Usted menciona que Odebrecht le dio dinero a varios candidatos, ¿Odebrecht lo contactó?

Yo no conozco a la gente de Odebrecht, nunca he hablado con ellos.

La Fiscalía lo investiga por colusión agravada en el caso Odebrecht, ¿qué puede decir al respecto?

Todo forma parte de una campaña de desprestigio en donde se hace imputaciones sin ningún tipo de respaldo. La gran imputación es que dicen que yo fui el 27 de julio del 2004, que entré, miré a los ojos al contralor Matute y que en pocas horas emitió un informe favorable que levantaba observaciones que se habían formulado al contrato, algo pues increíble. Nunca he tratado con Odebrecht, nadie me ha imputado nada, no he participado nada en el proceso (Interoceánica). Yo llegué al Perú el 25 de julio en la tarde, en Migraciones, de ahí sacando maletas, cuando se emitió el informe yo estaba en el avión.

Si tiene esa prueba, ¿por qué el Poder Judicial no falló a su favor cuando pidió el archivo?

He sido víctima del trabajo de una Fiscalía que perseguía a inocentes. Sin embargo, cuando se trata de de miembros del sistema de corrupción, cierta prensa se rasga las vestiduras, celebra la impunidad de Keiko, cuando dictan preventiva contra uno de los intocables, la cobertura es total. Cuando tocan a alguien que es enemigo del sistema de corrupción, los mismos que son el demonio, son los justicieros. La justicia tarda, pero llega.

¿Cuál sería el motivo por el que el juez no falló a su favor?

Hubo mucho trabajo concertado en pared, esos jueces con fiscales. Hay casos de público conocimiento donde el juez trabajaba la esposa de un fiscal. Repiten, ni siquiera saben lo que tienen en los expedientes.

Usted propone “que se vayan todos” en la Fiscalía y el Poder Judicial, pero ¿a quiénes ponemos?

Tenemos que poner sangre nueva. Cuando vino la transición democrática en España después de 40 años de dictadura, se renovó el Poder Judicial, la democracia venía y no iban a seguir los mismos jueces del dictador Franco, era una etapa de una transición democrática con una Constitución que se había discutido ahí en las cortes españolas. En el 2000 podía haber presentado a través de la bancada de la escoba el proyecto, pero no quería que sea un proyecto solo de un partido del nuestro si no quería que se comprometiera el respaldo de Perú Posible para poder lograr aprobar el proyecto. Ese proyecto que decía que había que rebajar la edad de jubilación de los jueces, porque esa es la manera democrática de renovar el Poder Judicial. Se presentó el proyecto, los abogados de la corrupción neutralizaron la reforma.

Fernando Olivera considera que es necesario una reforma del sistema de justicia. Foto: Andina.

¿Cómo hará efectiva esa reforma?

Creo en la democracia directa. Si ve los antecedentes de la Constitución del 93 hay referéndum, revocatoria y rendición de cuentas. Yo, el 28 de julio voy a presentar al Congreso un paquete de reformas constitucionales y legales, le voy a dar plazo de 60 días para que me lo apruebe con carácter de urgencia. Simultáneamente, voy a convocar a un referéndum que se va a realizar junto con las Elecciones Regionales y Municipales. Si el Congreso quiere sabotear, bien fácil, disolver y se acabó el lío. Veo que en los último tiempos, desde que Jerí está en el gobierno, ya no tiene la misma cobertura los crímenes, ya no se informa.

¿A qué otro candidato presidencial podrá calificar de “decente”?

Siempre habrá alguna excepción, pero si usted rasca un poquito, la historia de esos partido, la gran mayoría son satélites del fujimorismo, así como de la llamada falsa izquierda. Si hay algunas personas honorables, por ejemplo, lamentablemente no está participando Andrés García Belaunde. El año 2000 yo no fui candidato, era candidato Toledo, en ese año, “Vitocho” fue candidato de Acción Popular, yo voté por él. Conozco de su integridad, de cómo realmente defiende el interés nacional.

¿No le propuso ir con su partido como invitado?

Conversé con él lamentando este desenlace (que Acción Popular no pueda postular en elecciones). Le dije que él estaba a otro nivel y tiene otras tareas que cumplir, él me dijo que él no es de los que se mueren por una candidatura, me dijo que se iba a tomar un año sabático. Él sabe que las puertas estaban abiertas pero ni siquiera se plantea el tema. Creo que en las agrupaciones siempre hay compatriotas rescatables.

¿Con quién le gustaría pasar a la segunda vuelta?

Si tengo ganas de enfrentar y desenmascarar a Keiko Fujimori o a López Aliaga que está acostumbrado a mentir y que no le repliquen. Siento vergüenza cuando veo a cierta prensa que no es complaciente.

¿Cuál es el interés de López Aliaga para postular?

Porque es parte del sistema de corrupción y porque nuestra derechita criolla no aprende. Están desesperados, me han atacado por una publicación que hice en el Lago Titicaca vestido de inca, no conocen la realidad (...). El 31 de diciembre decidí ir a Puno que me llamaba, eso les ha ardido porque yo he caminado por las calles de Juliaca, ni una sola muestra de rechazo, me pedían fotografías y me alentaban. Claro, pero cuando va Keiko Fujimori a disfrazarse a cada sitio “qué bien”, esa misma derechita patrocina al comediante qué no tiene idea de cómo gobernar y que se disfraza todo el tiempo, a ese si lo aplaudimos. Tengo la seguridad que los vamos a derrotar.

Fernando Olivera dice que le gustaría enfrentar a Keiko Fujimori o Rafael López Aliaga en una segunda vuelta.(Foto:GEC)

¿Cuál es su posición sobre lo ocurrido en Venezuela?

Jamás he apoyado ni apoyo ni apoyaré a ningún dictador, no solamente no apoyo, combato las dictaduras así como combato la dictadura que hay en Cuba también combato y condeno la dictadura que hubo en Chile con Pinochet, toda dictadura es mala, ese es el principio. Maduro que es la continuidad del chavismo era un dictador que se mantuvo en el poder con fraude, no solamente como dictador, sino como suele ser una parte esencial de las dictaduras, que mantiene a un corrupto, es un criminal en el mundo.

¿Está de acuerdo en que Estados Unidos administre Venezuela?

Intervenciones como esa tiene respaldo constitucional. Existe el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, es un tratado de seguridad en donde si un país del tratado es atacado por una fuerza externa, los países lo toman como un ataque a todos y por lo tanto, la respuesta es de todos con ese agresor, pero ahí contempla también que cuando un país que es miembro del TIAR considera que otro país miembro constituye una amenaza contra su seguridad interna, puede invocar la intervención inclusive militar contra ese país (...). Venezuela hace mucho tiempo no solo es una amenaza, es una realidad en el Perú, porque junto con ese millón 700 mil que yo llamo “los que han invadido el Perú” ha venido no menos de 200, 000 delincuentes que maduro deliberadamente ha mandado al Perú y que han traído la extorsión el crimen, la muerte objetivamente usted vea cómo crece la presencia venezolana y cómo crece el crimen y por eso nosotros tenemos una posición muy dura frente a los venezolanos para que vuelvan a su casa ahora ya no hay pretexto con la caída de Maduro.

¿En un eventual gobierno de Fernando Olivera enviaría de regreso a todos los venezolanos? ¿incluido los que tienen trabajo e hijos en Perú?

El principio que nos rige en Frente de la Esperanza es que nuestro deber es primero con los peruanos, los peruanos que pagamos impuestos, los peruanos que tienen necesidad de educación de calidad, los peruanos que necesitan atención de salud como se debe. Nosotros, frente a los venezolanos vamos a poner las cosas en su lugar. Hoy día el Perú sigue aplicando el efecto llamada, vio cuando los chilenos lo se pusieron en la frontera a raíz del mensaje que dio Kast que va a hacer el presidente electo de Chile, ¿qué decían? Nos vamos al Perú que es el paraíso porque ahí tenemos educación salud, trabajo todo no sí señor y ¿dónde están los peruanos? A mí me vino a buscar un compatriota me dice “yo soy simpatizante quiero apoyar al Frente Esperanza, tengo una cadena de pollerías y chifas, le doy empleo a 1000 personas, todos venezolanos”, ¿no hay peruanos? Aquí se emplea a los venezolanos hacen en el sector público en la municipalidades hasta Sereno, ¿los peruanos no necesitamos trabajo?

¿Entonces qué hará con esos venezolanos?

Bueno, se van a tener que ir.

¿Los sacaría a la fuerza?

Se van a tener que ir caminando. La cosa es más fácil, porque se supone que en un corto plazo ya no deben tener el peligro de supuestamente represalias de Maduro, que en realidad no son represalias, porque quién tiene el derecho a la educación es el peruano, quien tiene derecho a la salud es el peruano, en estado de emergencia se puede atender, pero después, si quieres un servicio se paga. También debe existir la prohibición de contratar extranjeros, específicamente venezolanos sin papeles en regla, eso vale aquí y vale en el mundo entero, esto no es xenofobia.

¿Estamos hablamos de venezolanos ilegales?

Todos son ilegales, cómo han entrado un millón 700 mil. Un régimen especial.

Olivera considera que tras la captura de Nicolás Maduro, ya no hay pretexto para que los venezolanos no puedan volver a casa. (Foto: Paloma del Solar / @photo.gec)

¿Pero quienes han regularizado su situación en esto años?

Habrá que diferenciar esos casos, pero de ese millón 700 mil ¿Cuántos han regularizado? y habrá que ver en qué condiciones, porque también forma parte del sistema de corrupción todo lo que ha sucedido y sucede en Migraciones, entonces, no hay que por qué tener temor a hacer respetar la ley en el Perú.

¿Qué puede decir de los candidatos de izquierda que han cuestionado la intervención que ha tenido Estados Unidos sobre Venezuela?

Tampoco soy un condicional de las posiciones de Estados Unidos, por ahora ya tengo una discrepancia porque el señor Donald Trump si bien ha capturado a Maduro, acto seguido dijo que va a ser una especie de interventor que Estados Unidos va a gobernar en Venezuela. Creo que hay que respetar el resultado de las elecciones, que los venezolanos surgieron a Edmundo González y que tiene que haber en todo caso democracia. Estados Unidos no tiene derecho a a decir “esto ya es mi propiedad privada”. Soy crítico en ello, pero si condeno a Maduro y sí celebro su captura.

¿En qué espectro político - económico se ubica?

Para nosotros esta elecciones son entre el sistema de corrupción y todos sus candidatos, donde hay los que se quieren llamar de izquierda de derecha o algunos centristas, o sea, es el paquete el sistema de corrupción y nosotros somos enemigos del sistema de corrupción. Nosotros nos definimos como centro reformistas y somos un frente que convoca y que puede admitir personas que tengan un pensamiento algo más conservador como también podemos tener un pensamiento más progresista. Creo que hay peruanos valiosos en todos los sectores de pensamiento y que deben ser convocados y van a ser convocados en mi gobierno.

¿Qué sintió cuando se enteró de la noticia de la muerte de Alan García?

Un amigo me llamó a las 6 de la mañana y me dice que García se ha suicidado. Obviamente me sorprendí cuando supuestamente dijeron que había muerto, pues yo no soy de los que celebra la muerte de nadie y más en esas circunstancias trágicas y yo ciertamente sí, hubiera celebrado que García hubiera sido sometido a juicio, y condenado con todas las garantías de la democracia, eso sí lo habría celebrado, ahí sí habría hecho una fiesta en la Plaza de Armas, pero alegrarme por un final trágico no igual que cuando me dicen que murió Fujimori y en otras circunstancias, yo extiendo el pésame que corresponde a una familia que siempre debe tener un dolor por la pérdida de un ser querido, pero tampoco me consta que que realmente esa trama que nos han vendido sea totalmente cierta

¿Cree que Alan García está vivo?

Creo que habrá que investigarlo porque hay una serie de indicios que hacen dudar, desde una foto que publican sus hijos ahí en el cementerio donde todos están felices y contentos, un hijo cuando muere su padre, más aún en circunstancias trágicas, está destrozado no está posando así como diciendo “la hicimos”. Me hace recordar mucho este desenlace lo que pasó con “El Chapo” Guzmán. Todo es posible en ese nivel de jerarquía todo es posible.