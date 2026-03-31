Fernando Olivera, candidato del Frente de la Esperanza, protagonizó un incidente violento al llegar al Centro de Convenciones de Lima para la segunda fecha del debate presidencial organizado por el JNE. Simpatizantes identificados con el Partido Aprista Peruano lo atacaron con botellas de agua, escupitajos e insultos cuando cruzaba la entrada principal del recinto.

El aspirante presidencial recibió un impacto directo de líquido en el rostro mientras ofrecía declaraciones breves a la prensa. Los agentes de seguridad intervinieron inmediatamente para resguardarlo mientras cerraban las puertas de su vehículo tras su ingreso al lugar.

Un grupo de militantes apristas rodeó el automóvil de Olivera impidiendo su avance con banderolas partidarias. Los asistentes gritaban consignas como “El Apra nunca muere” durante todo el incidente frente al centro de convenciones.

Olivera denunció que los agresores lanzaron objetos contra su comitiva desde posiciones cercanas a la entrada oficial. Según su relato, los individuos huyeron del lugar al notar la presencia de su equipo legal que documentaba la situación.

#Voto2026 El candidato Fernando Olivera del Frente de la Esperanza tuvo un accidentado ingreso al Centro de Convenciones de Lima para el debate presidencial de esta noche



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Responsabiliza al JNE por falta de seguridad

El candidato del Frente de la Esperanza atribuyó al Jurado Nacional de Elecciones la responsabilidad por las fallas en el esquema de protección. En esa línea, argumentó que las autoridades electorales omitieron medidas adecuadas para garantizar la seguridad de todos los participantes en el evento.

Olivera detalló que los hechos ocurrieron precisamente en la puerta designada para el ingreso de candidatos al debate. Asimismo, señaló que la falta de control perimetral permitió que los simpatizantes accedieran al área restringida del Centro de Convenciones.

Hostigamiento posterior al debate

Tras concluir su participación en el encuentro presidencial, Olivera reportó haber sido seguido por vehículos desconocidos. Según su declaración a RPP Noticias, personas no identificadas continuaron el hostigamiento mientras se retiraba del recinto oficial.

El aspirante presidencial afirmó que los agresores se acercaron nuevamente a su convoy al salir del evento. Relató que los individuos abandonaron la persecución cuando observaron que su personal jurídico registraba sus movimientos.