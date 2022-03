El fiscal José Domingo Pérez ha interpuesto una denuncia contra usted por acoso y atentado contra la libertad ¿Qué piensa al respecto?

En mi caso, se trata de un artículo publicado en el año 2020 en el portal Lampadia sobre mi relación con Alan García. Yo no menciono a este individuo (Pérez), solo hago una mención a los fiscales politizados que trabajan con Vizcarra. En el caso de los otros denunciados, no lo sé, exactamente; quizá un tuit o algún comentario. En todo caso, se trata de opiniones vertidas en medios de comunicación o en redes sociales. Los otros denunciados son Rafael López Aliaga, Luis Gonzales Posada, Javier Villa Stein, José Barba.

¿Qué Fiscalía acogió la denuncia?

Es la Octava Fiscalía Corporativa, Cuarto Despacho, a cargo de Yomer Flores Oré. Esta Fiscalía le ordena al Departamento Uno de la División Policial de Investigación de Denuncias Derivadas del Ministerio Público a hacer las pesquisas.





¿Por qué hay un coronel de la PNP entre los citados en este caso?

Se trata del coronel PNP Juan Carlos Delgado Romero, de un cuerpo que brinda protección a Pérez. Pérez ha hecho que la Policía lo cite para que dé cuenta de cómo supuestamente lo amenazan. O sea, como un testigo de parte. El fiscal Pérez tiene una enorme cantidad de policías a su disposición, que van aumentando cada día. Como dice que lo acosan, que lo quieren matar y todas esas tonterías...

El fiscal Pérez, citado por la PNP, se negó a presentar su declaración, ¿es correcto?

Es cierto. Yo acudí a dar mi declaración y allí me enteré que este individuo se negó a declarar. Dijo que no iba a declarar porque había pedido que esta carpeta fiscal sea acomodada en otra carpeta, que está en crimen organizado. Es significativo que la Fiscalía pierda su tiempo en esta tontería, es increíble la insensatez del individuo que hace la denuncia, y la negligencia de la Fiscalía que admite una denuncia sin sentido, porque no existe en el Perú el delito de opinión. Cualquier ciudadano puede manifestar su disconformidad con el comportamiento de la Fiscalía o del Poder Judicial.





¿Qué pretende el fiscal Pérez con estas denuncias?

Como este individuo ha sido alabado, endiosado por toda la mafia ‘caviar’, por parte de algunos medios de comunicación, él se siente intocable, todopoderoso y capaz de hacer este tipo de cosas, ¿no? que realmente son inauditas.