El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, remitió un documento al Jurado Electoral Especial de Pacasmayo solicitando que se cierre el procedimiento que se le sigue por una presunta infracción al deber de neutralidad.

El caso se inició luego de la difusión de un video que registró el uso de una cámara del Parlamento en un mitin de Fuerza Popular realizado el 30 de octubre de 2025.

En sus descargos, el legislador negó haber autorizado que un equipo institucional sea utilizado en dicha actividad política y señaló que el procedimiento “carece de fundamento”.

El informe de fiscalización del JEE señala que Rospigliosi tendría una posible responsabilidad funcional por no haber asegurado el uso correcto de recursos estatales.

La conducta fue encuadrada en el numeral 32.1.2 del Reglamento de Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad, que impide emplear bienes del Estado en beneficio de actividades partidarias.

El material audiovisual difundido por Sol TV y en redes sociales muestra que el evento correspondía a un acto de Fuerza Popular, organización a la que pertenece el parlamentario.