Las Fuerzas Armadas del Perú recibieron ESuna donación de 20 carpas DLX ASAP-18 de despliegue rápido por parte del Gobierno de los Estados Unidos. Los equipos, que incluyen sus respectivos kits de reparación, están valorados en US$ 327,000 y serán destinados a operativos de seguridad ciudadana en zonas declaradas en emergencia.

Según informó el Ministerio de Defensa, estos refugios funcionarán como puestos de campaña durante los estados de emergencia en Lima y Callao. La instalación permitirá establecer puntos de control, coordinación y vigilancia de manera rápida en el terreno, complementando las acciones de la Policía Nacional.

Entrega en el Cuartel General del Ejército

El acto oficial de entrega de las carpas se llevó a cabo en el Cuartel General del Ejército, en el distrito de San Borja, con la participación de representantes de las tres instituciones armadas. El Ejército del Perú tuvo a su cargo la coordinación logística para el desarrollo de la capacitación, que incluyó el traslado del material, el control de acceso del personal y el soporte operativo requerido.

Según detalló el Ministerio de Defensa, estos refugios de despliegue rápido permitirán a las Fuerzas Armadas contar con infraestructura móvil para operaciones en campo, facilitando la instalación de puestos de mando, áreas de descanso y puntos de atención durante intervenciones en apoyo a la seguridad ciudadana.

“Con esta acción, el Ministerio de Defensa reafirma el fortalecimiento de la cooperación bilateral con los Estados Unidos de América y el compromiso de las Fuerzas Armadas con la seguridad y el bienestar de la población”, señaló la entidad al informar sobre la entrega del equipamiento.