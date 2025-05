La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, solicitó formalmente al Poder Judicial la suspensión temporal del fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas, tras considerar que su reincorporación al Ministerio Público, ordenada por el Tribunal Constitucional (TC), representa un “peligro” para la institución.

En un documento de 78 páginas, al que accedió Perú21, Espinoza fundamentó su pedido señalando que Gálvez sigue investigado penalmente por presuntamente interceder a favor del congresista José Luna Gálvez para lograr la inscripción del partido Podemos Perú ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Los cargos en su contra

La Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado imputa a Gálvez los delitos de tráfico de influencias y organización criminal, debido a su presunta participación como enlace entre Luna Gálvez y el extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para asegurar el nombramiento de Adolfo Castillo Meza como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en 2017.

Según las investigaciones, Gálvez habría coordinado con el entonces consejero Hebert Marcelo y el operador José Luis Cavassa Roncalla para direccionar el nombramiento de Castillo Meza.

En su declaración, Castillo relató que se reunió con Cavassa y luego con Gálvez y Marcelo en una casa en Surco, donde se habría pactado el apoyo para su designación.

Riesgo institucional

Espinoza solicitó al juez supremo Juan Carlos Checkley que suspenda a Gálvez por 36 meses, argumentando que su retorno al Ministerio Público generaría un “riesgo institucional”, no solo por la posibilidad de que reincida en conductas delictivas, sino también por la afectación a la legitimidad y funcionamiento de la institución.

“El riesgo institucional se refiere al peligro que representa el retorno del investigado (Tomás Gálvez) a un cargo público no solo en términos de posible reiteración delictiva sino también en cuanto a la afectación de la integridad, legitimidad y funcionamiento de la institución misma“, señala el documento.

Gálvez no descarta su candidatura presidencial

Consultado por Perú21, Tomás Gálvez no confirmó si renunciará a su partido Peruanos Unidos: ¡Somos Libres!, requisito indispensable para retomar sus funciones como fiscal supremo.

“Todavía no está confirmada mi salida (del partido), además como han pedido que me suspendan, quizás lo consiguen (…) primero debe resolverse la audiencia de la suspensión, si no me dejan ser fiscal de la Nación, entonces seré presidente“, declaró.