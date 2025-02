La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, reiteró su pedido al Congreso de la República para que no ratifique, en segunda votación, la modificación de la Ley de Extinción de Dominio vigente, el cual permite la persecución de los bienes y dineros de origen ilícito o delictivo.

Espinoza alegó que la ratificación del dictamen del proyecto de Ley 3577, aprobado en primera votación el último 14 diciembre, limitaría la lucha del sistema de justicia para perseguir los “bienes mal habidos”, producto de la trata de personas, el narcotráfico, la corrupción, el tráfico de drogas, entre otras actividades criminales.

“Estamos llamados a reflexionar y pedirles que piensen, que esa primera votación no puede convertirse en una segunda para aprobar esta ley”, sostuvo a RPP.

“Si se espera hasta una sentencia, todo ese camino largo va a permitir que los bienes mal habidos sean ocultados, ya desaparecidos prácticamente, ese es el problema, ese es un riesgo gravísimo”, agregó.

En ese sentido, la fiscal de la Nación indicó que este cambio permitiría que las investigaciones se limiten a los cinco año y se prescriban durante ese tiempo, lo cual dejaría a los delincuentes con sus ganancias ilícitas.

“Las investigaciones no son rápidas, no son fáciles, se rehúye mucho a la probanza. Por eso, con estos cinco años, cinco años, un día, ya no se puede perseguir nada, ya no se puede incautar o decomisar nada. Eso sí es un riesgo gravísimo”, manifestó.

Fiscal de la Nación tras denuncia del ministro del Interior: Entiendo que hay temor y preocupación

Este miércoles, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se pronunció luego de que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, la denunciara constitucionalmente ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso por presuntamente filtrar información de una investigación en curso.

Espinoza sostuvo que debido a la investigación preliminar a Santiváñez por supuesto abuso de autoridad, no puede hablar del caso; no obstante, mencionó que se trata de un procedimiento regular y que el titular del Mininter puede presentar el recurso que crea conveniente.

La fiscal señaló que en su experiencia está acostumbrada a “recibir denuncias”, ya que comprende que podría haber un “temor” o “preocupación” por parte de Juan José Santiváñez.

“Solamente digo que hay procedimiento regular y cualquier denuncia –como la hacen muchos investigados, y en eso los fiscales estamos acostumbrados a recibir denuncias –, porque entiendo que hay temor, preocupación o algún tipo de situación que debe estar afrontando el señor investigado”, declaró a RPP.

En ese sentido, indicó que el Ministerio Público se remite a lo establecido en el Código Procesal Penal y que si ningún juez menciona que el procedimiento es irregular o atenta con los derechos fundamentales, dicha institución continuará con la investigación.

“Nosotros vamos a continuar; por lo tanto, las denuncias que pueda presentar el señor. Bueno, es su derecho, se evaluará. Todavía no se me notifica nada, porque no se ha vulnerado nada”, sostuvo.

“Es su derecho y lo respetamos, pero estamos tranquilos y seguros de que no va a haber ninguna consecuencia, porque hemos seguido escrupulosamente el debido proceso y el respeto a los derechos del investigado”, agregó.