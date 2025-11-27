Luego de la sentencia de 14 años contra Martín Vizcarra, los fiscales Germán Juárez Atoche y Rafael Vela expresaron su apoyo al fallo y aclararon diversos cuestionamientos formulados por el exmandatario y su abogado.

Germán Juárez Atoche, fiscal del caso, indicó que el voto discordante de uno de los magistrados no libera a Vizcarra de responsabilidad.

“El voto discordante del magistrado no es que digan que no habría cometido delito. Lo que dice el magistrado es que, efectivamente, hubo hechos de corrupción, pero no hubo condicionamiento, si no hubo una aceptación y por ende la pena habría sido menor”, señaló.

Juárez afirmó que el fallo es contundente y ajeno a motivaciones externas. “El día de hoy se ha dado un fallo con una claridad meridiana respecto a su análisis y las pruebas que se han actuado en un debido proceso no ha sido marcado por ningún interés político. La Fuerza acreditativa que ha tenido el Ministerio Público han estado despercudidas de cualquier persecución política”, sostuvo.

El fiscal fue enfático al responder a quienes sostienen que la sentencia carece de sustento probatorio. “Eso es falso, eso es no querer ver los hechos concretos y las pruebas que se han valorado por los jueces”, indicó.

“Acá, el señor Martín Vizcarra Cornejo ha sido acusado por hechos concretos de corrupción, y ahí están las evidencias que hoy han sido evaluadas”, agregó.

Rafael Vela tras afirmaciones de “venganza” de Vizcarra: “Un comentario que busca negar los hechos”

El coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, expresó que se siente “muy satisfecho” con la labor realizada por el fiscal Germán Juárez Atoche y otros integrantes del equipo, luego de que se emitiera la sentencia de 14 años de cárcel contra el exmandatario Martín Vizcarra por el caso Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.

“En el Perú es posible que un expresidente constitucional con lo que representa en términos de poder pueda comparecer ante la justicia y pueda recibir una sentencia condenatoria que es producto de la evidencia que se ha acumulado dentro del esfuerzo que ha hecho el Ministerio Público”, señaló a RPP.

El fiscal resaltó que los magistrados del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional consideraron probados los hechos presentados por la Fiscalía, derivando ello en la sentencia contra el exjefe de Estado.

Del mismo modo, negó que el fallo sea “una venganza”, en respuesta a lo declarado por Vizcarra en X. Según Vela, tales señalamientos representan un agravio al sistema de justicia y a la autonomía del Ministerio Público.

“Se trata de un comentario que busca negar los hechos (...) El señor Vizcarra ahora está tratando de insinuar algo que nosotros siempre hemos rechazado, es decir, de que dentro de las distintas investigaciones y acusaciones exista algún tipo de motivación distinta a lo que es la aplicación de la ley, indistintamente de que se trate de un político, de un expresidente, de un funcionario alto perfil o de un empresario”, manifestó.

Vela añadió que a Vizcarra “se le han respetado escrupulosamente todos sus derechos” y que, ante su disconformidad con el fallo, intenta ampararse “en artilugios o en aseveraciones que no tienen ningún tipo de base jurídica, legal o fáctica”.

El fiscal aclaró que se encuentra satisfecho con el tiempo de la condena, por lo que no se solicitará que sea aumentada en segunda instancia.

“El marco sobre el cual se tendrá que discutir la apelación será la de confirmar esos 14 años, las posibilidades de reducción o incluso lo que busca el señor Vizcarra, que se le puedan absolver de los cargos que se ha imputado”, señaló.

Frente a este panorama, Vela reiteró el “buen trabajo” del Equipo Especial Lava Jato en los elementos presentados, y afirmó su confianza en que la sentencia se mantendrá firme.