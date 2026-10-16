El proceso penal contra el ex presentador de televisión Andrés Hurtado “Chibolín”, por el Caso “Barras de oro”, ingresará a su recta final. La Fiscalía tiene lista la acusación en su contra, en la que pide 30 años de prisión por presunto tráfico de influencias y cohecho, y será presentada en la audiencia judicial del miércoles 21 de octubre.

El caso también tiene como procesados al empresario Javier Miu Lei y a las exfiscales Elizabeth Peralta, en prisión preventiva al igual que Hurtado, y Sonia Baylón Zavaleta. Miu Lei y Peralta enfrentan las mismas imputaciones que el exconductor. Baylón, en tanto, solo es sindicada por cohecho.

La acusación reúne tres hechos distintos. El Hecho 1 está relacionado a la presunta intermediación de Hurtado ante Peralta para lograr la devolución a Miu Lei de 100 kilos de oro que le fueron incautados.

El Hecho 2 responde a las presuntas negociaciones para la apertura y archivamiento de investigaciones a la empresa Paltarumi, competidores de Miu Lei, en la que se vincula a Baylón. El Hecho 3 se refiere a presuntos pagos de la empresa Quántico Servicios Integrados a AH Entertainment Company S.A.C., relacionada a Hurtado, para evitar pesquisas contra los hermanos Siucho.

La Fiscalía ha pedido que se sobresea (archive) la imputación a Miu Lei por el primer y tercer hecho. Y que a este, junto con Peralta, Hurtado y Baylón también se les archive el segundo hecho. Con ello, disminuyen las penas de prisión solicitadas.

El juez Juan Carlos Checkley debe resolver esta solicitud a la que la Procuraduría, en el Hecho 2, se ha opuesto. En la audiencia se tiene prevista la lectura de su decisión y el inicio del control de acusación. En ella, se escuchará al fiscal sustentar su acusación, a la procuradora hacer lo propio respecto a la reparación civil y se resolverán las observaciones de la defensa.