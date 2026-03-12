A pocos días de que venza la medida vigente, el Ministerio Público pidió al Poder Judicial prolongar la prisión preventiva contra Andrés Hurtado por 18 meses más.

Cabe mencionar que el requerimiento fue presentado antes del 18 de marzo y será evaluado por el juez supremo Juan Carlos Checkley.

Durante la audiencia, el fiscal adjunto supremo Denis Pérez sostuvo que el caso presenta un alto grado de complejidad y que aún quedan diligencias pendientes. Entre ellas mencionó pericias financieras, declaraciones de testigos y la revisión de información bancaria vinculada al investigado.

La investigación contra Hurtado se centra en presuntas gestiones irregulares para beneficiar a un empresario.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, el conductor habría ofrecido influencias dentro del sistema de justicia a cambio de beneficios. En el expediente también aparece la exfiscal superior Elizabeth Peralta por su presunta participación.

En la sesión, la Fiscalía también expuso nuevos elementos, entre ellos el testimonio de un extrabajador que declaró en un proceso de colaboración eficaz.