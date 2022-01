En la mira. La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso citará a los ministros Pedro Francke (Economía) y Eduardo González Toro (Energía y Minas) tras la difusión de un audio en el que Hugo Chávez Arévalo, gerente general de Petroperú, aseguró que no renunciará porque “goza de la confianza” de los ministros.

El funcionario de Petroperú también tendrá que concurrir. Así lo adelantó a Correo el congresista Héctor Ventura, presidente del grupo de trabajo.

“Ya se han tomado las medidas pertinentes. En la comisión tenemos la obligación legal y política de fiscalizar todos los presuntos actos de corrupción”, afirmó.

Cabe precisar que Chávez Arévalo es investigado por la Fiscalía por los delitos de colusión simple y negociación incompatible, por el contrato de $74 millones que ganó Heaven Petroleum Operators (HPO) de Samir Abudayeh, empresario que visitó al presidente Pedro Castillo.

MOTIVO

“Yo me voy al día siguiente que se vaya este presidente del país, gozo de la confianza del presidente, gozo de la confianza de dos ministros, del ministro de Energía y Minas y del ministro de Economía. Ténganlo por descartado que no voy a renunciar y no me van a sacar de acá”, estas fueron las palabras de Hugo Chávez, gerente general de Petroperú, en un audio difundido por Panorama.

Hugo Chávez, gerente de Petroperú, se ufanó de "gozar de la confianza" de altos funcionarios para permanecer en el cargo.

Sus expresiones tendrá como consecuencia una visita a la comisión de Fiscalización para explicar en qué sostiene esas afirmaciones.

La comisión que preside el congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular) también citarán a los titulares del MEF y Minem.

“Los dos van a tener que ir de todas maneras para esclarecer los hechos que se han conocido y que podrían ser irregulares”, señaló.

Además, el legislador Ventura aclaró que aunque Hugo Chávez sea retirado de Petroperú, los ministros tendrán que aclarar la situación.

Por otro lado, no descartó citar al presidente Pedro Castillo, pues Hugo Chávez aseguró en el audio “gozar de su confianza” para permanecer en el cargo.

“Como peruano me gustaría que el presidente no tenga relación con actos de corrupción, porque eso haría daño a su persona, a su familia y al Perú, porque necesitamos un presidente que se dedique a trabajar”, agregó.

Cabe precisar que la comisión de Fiscalización aprobó solicitar al pleno del Congreso la ampliación de las facultades para investigar el caso Petroperú.

El grupo tiene previsto sesionar mañana a las 9 de la mañana para continuar con su agenda.

VISITA

Hugo Chávez afirmó con mucha certeza que tiene el respaldo de altas autoridades y que por eso no renunciará a su cargo, pese a los graves cuestionamientos en su contra, incluso, en el audio sostiene “ayer me he comunicado con ellos”.

¿Y cuándo habría recibido ese respaldo? Es curioso que el día 4 de enero, Chávez Arévalo visitó la sede de Palacio y su ingreso se registró como “particular”.

De acuerdo con el portal de ingresó bajo la autorización de Beder Camacho, subsecretario general, entre las 16:34 y las 18:06 horas.

En horarios similares estuvieron en la casa de Pizarro Alex Contreras Miranda (viceministro de Economía), Eduardo González Toro (ministro de Energía) y Juan Silva Villegas (ministro de Transportes y Comunicaciones).

En el sistema los ingresos aparecen como visita “particular” y no como representante de las instituciones que presiden o integran.

En el audio difundido por el medio periodístico, Chávez Arévalo menciona tener “la confianza” de los titulares de Economía y Energía y Minas.

Su afirmación se basa en el reglamento de la Junta de Accionistas, que tiene entre sus facultades el “remover al Directorio y/o directores que no cumplan los objetivos anuales o que cometan falta grave”. Precisamente, Chávez Arévalo es gerente general, pero también es parte del directorio desde el 16 de setiembre de 2021.

La Junta de Accionistas está presidida por Eduardo González (Minem) e integrada por Pedro Francke (MEF), Jorge Chávez (Viceministro de hidrocarburos del Minem), Gustavo Guerra García (Viceministro de haciendo del MEF) y Susana Gordillo (Secretaria general del Minem).

Al cierre de esta edición, Petroperú no había emitido ningún comunicado sobre el polémico audio.