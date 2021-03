Flor Borja, candidata al Congreso con el número 5 por el Partido Morado, agrupación política que pretende llevar a la presidencia a Julio Guzmán, debatió con Deborah Inga, quien postula con el número 10 por Renovación Popular, partido que busca que Rafael López Aliaga sea presidente del país, en Tribuna Electoral, espacio en diario Correo para conocer las propuestas e ideas de los candidatos al Parlamento, con miras a las elecciones del 11 de abril.

¿Por qué quiere ser congresista?

“Hace cinco años decidí involucrarme en política, cansada de tener políticas que han gobernado a espaldas de nosotros. Toda mi vida me he sacado la mugre para salir adelante porque creo que eso hacen todos los peruanos, a pesar del Estado, de los malos políticos que hemos tenido, pero hoy es momento de recuperar la confianza de trabajar para ti y tu familia, de que tus necesidades estén al centro”, expresó en este diario.

¿Está de acuerdo con la despenalización del aborto en casos de violación?

Según la postulante al Parlamento, el Partido Morado marcó posición al estar de acuerdo con la despenalización del aborto en casos de violación y afirmó que más de 6500 abusos se cometieron durante el 2020m de los cuales 4500 fueron a menores de edad.

“De estas 1160 niñas menores de 14 años han sido obligadas a ser madres producto de una violación. El embarazo infantil es tortura , problema de salud pública, y necesitamos promover leyes que busquen prevenir estos temas y darles herramientas a los niños para que eviten todo el tema de abuso”, manifestó.

¿Se debe impulsar el enfoque de género en la educación escolar?

“En el Partido Morado vamos a seguir defendiendo el enfoque de género para crear una sociedad de iguales. Necesitamos que se eduque en igualdad y le diría a Deborah que tendría que conversar con la señora Yarrow porque la persona número 4 de su partido está a favor del enfoque de género, lo ha dicho abiertamente y eso lo es lo que vemos en los partidos reciclados, improvisados, que no conversan con sus candidaturas al Congreso y que no tienen un plan de Gobierno claro, no tienen una visión de país clara, se contradicen entre ellos. Hablemos de la intimidad como se ha llamado. Esto no se tiene que decir de la intimidad. Tiene que ver con que necesitamos niños y niñas que sepan que son iguales en el colegio, ante la ley y ante la sociedad. Eso promueve el enfoque de género”, indicó.

