Durante una entrevista en el podcast Conoce a tu candidato de Diario Correo, el candidato presidencial por Perú Acción, Francisco Díaz Canseco, afirmó que el país atraviesa una crisis estructural causada por la corrupción enquistada en el Estado, situación que exige una “revolución pacífica” basada en decisiones firmes y honestas.

Díaz Canseco presentó su plan de gobierno “Mano de Hierro”, que plantea la creación de un Consejo Nacional de Moral Pública como órgano de control externo de la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, cuyos integrantes serían evaluados y ratificados por voto popular.

En materia social, hizo énfasis en la lucha contra la anemia infantil, calificándola como una tragedia nacional. Criticó la ineficacia de los programas actuales y propuso una política integral que vaya más allá de la simple asignación presupuestal.

Sobre la inseguridad ciudadana, afirmó que el problema central no es solo la delincuencia común, sino la corrupción enquistada en las instituciones encargadas de combatirla. “El eje de la inseguridad es la corrupción”, remarcó.

Respecto al narcotráfico en el VRAEM, destacó su experiencia impulsando cultivos alternativos como el ajonjolí orgánico, que permitió que cientos de pequeños productores abandonen la coca ilegal.

En relación con los proyectos de infraestructura para Junín, manifestó su respaldo a la Carretera Central, la masificación del gas y la construcción de un aeropuerto, aunque advirtió que todos los contratos deberán ser revisados para descartar actos de corrupción.

Finalmente, Díaz Canseco planteó una “revolución parlamentaria”, que incluye la revocatoria de congresistas, la eliminación del sueldo fijo y su reemplazo por dietas, así como la obligación de que cada legislador mantenga oficinas permanentes de atención al ciudadano.