El presidente de la República, Francisco Sagasti, acudió esta mañana a votar al local donde se instaló la mesa de votación en la cual le correspondía ejercer el derecho ciudadano en el distrito de La Molina, y al retirarse hizo un llamado para que todos los ciudadanos acudan a votar y a cumplir con su labor de ser miembros de mesa.

El mandatario llegó a la institución Virgen del Carmen, en La Molina, poco después de las 8:30 a.m. y pudo entrar a votar a pesar de que habían colas fuera del local, ya que solo se había podido instalar la mesa de votación en la que le tocaba sufragar a él, mas no otras cuatro que todavía no tenían miembros de mesa presentes.

“Quisiera hacer una invocación a todos los ciudadanos que han sido elegidos para ser miembros de mesa para que vengan a cumplir, por un lado, con su deber, pero también a ejercer su derecho de votación”, señaló a la prensa luego de salir de votar.

Presidente Sagasti emitió su voto

Francisco Sagasti recordó que la ONPE ha tomado todas las medidas para evitar contagios de coronavirus (COVID-19) con los protocolos de seguridad y destacó la importancia de que las personas elijan a sus próximas autoridades este domingo 11 de abril.

“Sabemos la situación crítica de la salud. Sin embargo, se han tomado todas las precauciones del caso para evitar contagios. No debemos tener temor a ejercer su derecho de voto y cumplan con su deber de votar”, exhortó.

“Estas elecciones son muy importantes. Son las que van a marcar los primeros 5 años después del bicentenario de la independencia y por esta razón creo que todos tenemos, no solo el privilegio y el derecho de votar, sino también el deber de votar”, añadió.

Francisco Sagasti se retiró del local de votación en La Molina a las 9 a.m. en el mismo vehículo en el que arribó.