La emotiva sorpresa que preparó una joven recién graduada para agradecerle a su padre todo el esfuerzo que hizo para que ella pueda terminar su carrera ha dado la vuelta al mundo.

Y es que a través de las redes sociales viene viralizándose el conmovedor gesto que tuvo una joven en México graduada en Administración de Empresas con su padre que trabaja como lustrabotas.

El video muestra a un bolero de zapatos que recibe una inesperada sorpresa por parte de su hija, quien antes de presentarse ante su padre narra en hojas impresas un mensaje sobre la forma en que él se ha sacrificado para que ella pueda lograr su graduación.

“Mi papá siempre ha pensado que me avergüenza, pero gracias a él, hoy me gradué. Mi mamá nos dejó por otra familia y él siempre dio la cara por mí. Nunca buscó a otra mujer porque decía que yo era la mujer de su vida. ¡Es cierto! Nunca ganó mucho dinero, pero trabajaba el doble o el triple para que nunca nos faltara nada. Por la situación actual, no pudimos llevar invitados a la graduación, así que decidí llevar la sorpresa a su trabajo, que por 25 años nos ha dado sustento. Hoy soy licenciada en Administración. Luché mucho por ello, pero este logro es de los dos. Lo logramos papá”, se lee en los mensaje que imprimió la joven.

Luego de ver a su hija recién graduada, la joven le pidió que se sentara para lustrarle sus zapatos como él tantas veces lo hizo para conseguir dinero para sus estudios.

“Tal vez tú pienses que a mí me avergüence tu trabajo y soy sincera, la verdad es que sí me avergonzaba, pero yo era muy joven. Me he dado cuenta del gran esfuerzo que haces”, se escucha decir a la joven arrepentida, quien también agregó que su padre “es el hombre de su vida”.

La joven pudo hacerle esta sorpresa a su padre con ayuda de su asesor de tesis, ya que no se podían llevar invitados a su ceremonia de graduación.