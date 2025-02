Este miércoles, la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó, con 22 votos a favor y 3 en contra, el informe que recomienda inhabilitar a Francisco Sagasti de ejercer función público por un periodo de 10 años. El argumento de dicho documento señala que infringió la Constitución Política del Perú tras ordenar el pase al retiro de varios generales.

El expresidente se tomó unos minutos para brindar declaraciones a la prensa y tal como mencionó en otras ocasiones, Sagasti Hochhausler aclaró que no tiene pensado postular a la presidencia en las próximas elecciones generales del 2026.

“Ya he expresado en más de una oportunidad que no voy a ser candidato. Tengo 80 años y hacer una campaña hasta los 82 y gobernar hasta los 87, cuando uno reconoce que a cierta edad lo energía no es la misma. Yo sé, por experiencia personal, lo que se requiere y lo que demanda ser presidente de la república de nuestro país en situaciones extremadamente difíciles”, manifestó.

Asimismo, el exmandatario dijo que tiene las ideas claras y los conceptos necesarios para ejercer el cargo, pero volvió a resaltar sobre el desgaste que tendría si llegara al sillón de Palacio.

“Requiere energía, conocimiento, capacidad de articulación, escuchar a todos, evitar los pleitos y líos entre los poderes del Estado. Convocar al sector privado, convocar a la sociedad civil como ustedes son testigos de lo que se hizo durante el proceso de vacunación. Yo sé que, si bien tengo las ideas y el concepto, hay que reconocer que con los años la energía disminuye”, agregó.

Comisión Permanente aprobó informe que sugiere inhabilitar por 10 años a Francisco Sagasti

La Comisión Permanente del Congreso aprobó este miércoles 19 de febrero el informe final que recomienda acusar e inhabilitar por 10 años de la función pública al expresidente Francisco Sagasti.

Cabe precisar que el informe sugiere la inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública, al haber mandado al retiro a altos mandos de la Policía Nacional del Perú presuntamente de forma ilegal en 2020.

La acusación constitucional fue aprobada con 18 votos a favor, 4 en contra y dos abstenciones. En tanto, la inhabilitación de la función pública se admitió con 22 votos a favor, 3 en contra y cero abstenciones. Ahora deberá ser visto en el Pleno del Congreso.

A la sesión acudió el expresidente Francisco Sagasti, quien llegó a la sede del Congreso.

Cabe recordar que en 2020, el entonces jefe de Estado realizó los cambios en la PNP, tras las protestas sociales que se produjeron tras la vacancia de Martín Vizcarra y la asunción de Manuel Merino, quien renunció al cargo a raíz debido a que la represión policial en las manifestaciones dejaron dos jóvenes muertos. Se trata de Inti Sotelo y Brian Pintado.

La Comisión Permanente del Congreso sometió a votación el informe final de la denuncia constitucional interpuesta contra él y sus exministros del Interior, Rubén Vargas y José Elice.

