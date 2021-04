¿Cómo reacciona usted ante la indecisión de Hernando de Soto de respaldar a uno u otro candidato en esta segunda vuelta y cuál ha sido la razón de su alejamiento del partido?

He formado parte de un grupo consultivo que es la plancha de gobernabilidad de Avanza País. Frente al rumbo que ha tomado Hernando de Soto en sus negociaciones con Pedro Castillo, sentí que ese no era el rumbo adecuado para el Perú. Esa es la razón de mi alejamiento. (...) Mi posición sobre HDS no es personal sino política y eso no tiene nada que ver con los sentimientos y emociones, tiene que ver con una apreciación, lo que algunos autores han llamado la física política.

Claramente, la propia bancada electa en el Congreso por Avanza País mantiene cierto respaldo a KF, según ellos, manteniendo la línea del partido, ¿por qué a HDS todavía le cuesta anunciar formalmente a qué postulante apoyar?

Él está viendo a las personas, al señor Castillo, a la señora Fujimori, como si de ellos dependiese el proceso político. Cada una de estas personas tiene una cultura política antigua. En el caso de la señora Keiko Fujimori hay un compromiso real asumido en el respeto absoluto de la Constitución, la democracia representativa y la libertad del mercado.

¿Y en el caso de Castillo, precisamente, qué es lo que encuentra?

Ahí no existe un compromiso. Más aún, el señor Castillo no ha deslindado con los elementos de origen de terrorista que ha ingresado al Congreso en su lista y es obvio que no puede prescindir ni de sus bases ni de sus congresistas. De tal manera, que lo que estamos viendo acá son estructuras políticas. No estamos viendo personas que pueden cambiar de opinión y el señor Castillo no puede cambiar de posición política, porque primero su estructura política no lo va a permitir y si lo permite -y sale elegido presidente- quedaría en una situación terrible, como un jefe de Estado sin representación en el Parlamento, en el cual su propia bancada estaría en contra de él.

¿Qué piensa acerca del protagonismo o intervención de otros personajes políticos en los candidatos que debaten la Presidencia en la segunda vuelta?

Quiero señalar enfáticamente que el resultado de los comicios ha dejado pasar a la segunda vuelta a dos candidatos y ellos son la señora Fujimori y el señor Castillo, por lo tanto, no hay más protagonistas en esta lucha política. Y es alrededor de esa realidad que los peruanos tenemos que decidir y creo que tenemos que decidir -como lo han señalado múltiples personalidades- por la señora Fujimori, en la medida de que se ha comprometido firmemente a respetar la Constitución. Eso, por ejemplo, no creo que pueda asumirlo Castillo porque entonces perdería sus bases y su bancada.

Francisco Tudela

Fue elegido congresista en 1992 y ministro de RR. EE. en 1995. Se graduó en Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue director del Instituto de Estudios Internacionales de esa casa de estudios.