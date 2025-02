El vocero presidencial Fredy Hinojosa se pronunció este martes para negar cualquier relación con los presuntos actos ilícitos que investiga el Ministerio Público (MP) en el caso del desaparecido programa Qali Warma.

A través de la cuenta oficial de la Presidencia en la plataforma X, Hinojosa aseguró que no existen pruebas que lo vinculen con los hechos bajo investigación.

"¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están los indicios razonables? No existen. No hay nada que me vincule con los actos ilícitos que se investigan“, declaró Hinojosa. Además, señaló que en los últimos meses ha sido objeto de una “campaña mediática sin precedentes, construida sobre un cúmulo de mentiras y falsedades”.

El funcionario afirmó que estas acusaciones no buscan esclarecer la verdad, sino afectar su reputación y desviar la atención de los hechos reales.

Precisó que se magnifica una situación que, según el Juzgado y la Sala Superior, es una “investigación incipiente”, refiriéndose a que el caso aún se encuentra en una etapa inicial.

Hinojosa también expresó su determinación de no permanecer en silencio. "No me callaré. No permitiré que la mentira se imponga. La verdad es mi escudo. Y, al final, la verdad prevalecerá“, afirmó.

Estas declaraciones se producen luego de que se confirmara un impedimento de salida del país en su contra por un periodo de seis meses, medida ordenada por el Poder Judicial como parte de la investigación.