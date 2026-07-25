Las bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular oficializaron este sábado su primera lista de candidatos para integrar la Mesa Directiva del Senado.

La inscripción fue presentada por las senadoras Patricia Juárez y Lourdes Alcorta, voceras de sus respectivas agrupaciones.

El registro se realizó a las 10:30 a.m. ante la Oficialía Mayor del Congreso de la República, una hora y media antes de que venciera el plazo fijado para la presentación de las ternas.

La candidatura para la presidencia del Senado recae en Miguel Ángel Torres, de Fuerza Popular. La primera vicepresidencia fue propuesta para Alejandro Muñante, de Renovación Popular.

La lista se completa con Nilza Chacón, de Fuerza Popular, como candidata a la segunda vicepresidencia, y Edgar Mancha Pineda, de Renovación Popular, para la tercera vicepresidencia. La fórmula fue presentada de manera conjunta por ambas bancadas.