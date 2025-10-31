La excongresista Janet Sánchez será precandidata a diputada con la alianza Fuerza y Libertad (conformada por el partido Fuerza Moderna y Batalla Perú) con miras a las Elecciones Generales 2026.

La exparlamentaria tendrá el número 1 en la lista de precandidatos por el Callao.

Sánchez fue congresista elegida en el año 2016 con el partido Peruanos por el Kambio que luego pasó a llamarse Contigo.

Durante su gestión fue presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria.

La mencionada alianza tendrá como precandidata presidencial a Fiorella Molinelli, Gilbert Violeta y María Pariona en la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.

La plancha presidencial de Fuerza y Libertad para las elecciones del 2026, encabezada por Fiorella Molinelli. (Foto: Difusión)

SOBRE SÁNCHEZ:

Nació el 24 de mayo de 1975, estudió en el Colegio N°3049 y luego en el Colegio República de Colombia. Una vez culminada su educación básica regular, ingresó al Instituto Tecnológico Argentina, convalidando posteriormente la carrera de Contabilidad en la Universidad Inca Garcilaso de La Vega. Tiene una maestría en gestión pública.

Se inició en la vida política participando activamente en movimientos políticos, siendo fundadora del Partido Político Peruanos Por el Kambio, en donde se ha desempeñado como Secretaria Nacional de Actas y Archivo e Informática durante el período 2013-2015 y Secretaria Nacional de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza desde el año 2015 a la actualidad.