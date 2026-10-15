La presidenta Keiko Fujimori encabezó ayer la presentación del plan de distribución de materiales educativos del Año Escolar 2027, junto al ministro de Educación, José Chang.

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La jefa de Estado vinculó la revisión de los libros a las nuevas medidas de disciplina escolar.

“Así como hemos anunciado que los alumnos tienen que venir pulcramente, no solamente habrá recorte de pelo, sino también el recorte de la ideología que estaban en estos textos escolares. Esta revisión también ya está en marcha. Como lo anunció el ministro de Educación, los próximos textos escolares saldrán sin ningún tipo de ideología”, enfatizó.

Asimismo, la viceministra de Educación, Miriam Ponce, agregó que el Ministerio de Educación (Minedu) apunta a revisar los materiales que incluyan aspectos ideológicos.

“Lo que buscamos es que los alumnos realicen un análisis crítico de los contenidos, pero que estos contenidos sean totalmente objetivos desde la historia”, declaró.

Sin embargo, a la fecha, las autoridades no detallaron qué textos serán modificados ni qué criterios determinarán la exclusión de contenidos.

Controversias

Los textos escolares ya provocaron cuestionamientos políticos en años anteriores (ver infografía).

Por ejemplo, Paloma Noceda, entonces presidenta de la Comisión de Educación del Congreso, habló con Correo en 2017.

“Parece que quienes los han escrito han sido quienes perdieron esta lucha”, declaró en su momento.

En 2019, la entonces ministra Flor Pablo respondió ante el Parlamento un pliego de 29 preguntas por errores en los materiales.

En marzo de 2024, un equipo del Minedu revisó 658 textos. Halló términos observados en 57 y sugirió evaluar la exclusión de 22.

Análisis

Sobre el tema, la especialista en diseño pedagógico Sheridan Medina indicó debe definirse el término. “Habría que preguntarle al gobierno actual qué entiende por ‘ideología’ y, sobre todo, con qué criterios pretende identificarla”, dijo en diálogo con Correo.

Añadió que “el Minedu debe examinar su rigor, el sustento científico e histórico, y la coherencia curricular y respeto de los derechos humanos y principios democráticos”.

Medina precisó que este ente rector tendrá que liderar el diseño y la elaboración de los materiales con un enfoque multidisciplinario (especialistas en educación, historiadores entre otros).

“La revisión de materiales necesita criterios transparentes por parte del Minedu. Si se plantea retirar contenidos, es pertinente consultar cuáles, por qué razones, con qué evidencia y mediante qué procedimiento”, remarcó.

Aunque, para Medina, el anuncio respondería más a un interés político que a una preocupación genuina por la educación.

“Apunta al retiro de ‘conflicto armado interno’ y las menciones a toda responsabilidad de las fuerzas armadas en el periodo de violencia en el Perú, sobre todo las referidas a violaciones de derechos humanos”, sostuvo.

Medina recordó que en la reciente Asamblea General de las Naciones Unidas, la presidenta Fujimori defendió a las Fuerzas Armadas y cuestionó que sus integrantes sigan siendo juzgados por hechos del periodo de violencia, pese a que, en sus palabras, habían “vencido al terrorismo”.

“Todo ello deja en duda legítima si la revisión de los materiales educativos responde a criterios de calidad educativa o a una determinada interpretación política de nuestra historia”, opinó.