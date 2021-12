Miguel Espinoza Torres, presidente del Comité de Selección que cuestionó que se le otorgue la buena pro al Consorcio Puente Tarata III, vinculado a Karelim López -la empresaria que visitó Palacio de Gobierno y la casa de Breña- reveló que sufre de hostigamiento laboral desde que se conoció su votación en contra. Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización, Espinoza Torres narró que el último 1 de diciembre lo llamaron a una reunión.

Para esa fecha, el escándalo había estallado. En el encuentro estuvieron una serie de funcionarios, entre ellos, la viceministra de Transportes (Fabiola Caballero Sifuentes), quien le presentó a un asesor que hizo que lo llamen “investigador” y que le pidió relatar todos los hechos sobre la adjudicación.

SOLICITUD

El “investigador” era el abogado Alex Starost, que más tarde le hizo una petición inusual.

“Me obliga a que levante el secreto de mis comunicaciones, a lo que le digo que encantado, pero que se haga dentro de la ley, que haya una autoridad competente. Él me amenaza diciéndome que me van a abrir procedimiento administrativo y me va a denunciar ante la Fiscalía”, detalló.

Además, Espinoza mencionó que como parte del hostigamiento laboral se metieron a su computadora para sacar toda la información.

¿Quién es Alex Starost? Es un consultor externo en contrataciones públicas que se reunió con el presidente Pedro Castillo el 30 de noviembre. También visitó la sede de la Presidencia los días 1, 3, 5, 6 y 9 de diciembre.

Starost aparece en entrevistas en algunos medios defendiendo al mandatario y ensayando una especie de justificación sobre la polémica contratación que ganó el Consorcio Puente Tarata III.

MÁS DUDAS. Espinoza Torres explicó que su voto en contra del proceso de licitación se dio por primera vez cuando los miembros del comité quisieron postergar la fecha de la presentación de las ofertas prevista originalmente para el 8 de octubre y que se pasó al día 12.

La segunda vez que votó en contra fue porque los postores debían acreditar S/300 millones en contratos previos, sin embargo, ninguno de los candidatos cumplía ese requisito.

FALTAS

Al grupo de trabajo también asistieron Carlos Jacinto Ubillus y Edgar Vargas, exdirector Ejecutivo de Provías Descentralizado y el segundo miembro del comité de selección, respectivamente.

El exsecretario presidencial, Bruno Pacheco, envió un oficio señalando que no acudió porque no se determinó en qué condiciones se constituirá, si como invitado o investigado.

Mientras que la empresaria Karelim López envió un documento de 26 páginas sustentando su declinatoria a la citación, pues refiere que la Fiscalía la investiga.

Otro de los ausentes fue Fray Vásquez Castillo, sobrino del presidente. Correo conoció que no asistió debido a una gastroenterocolitis aguda, pues tiene un descanso médico desde el 9 de diciembre y que termina mañana.

De otro lado, Fiscalización aprobó solicitar facultades de comisión investigadora para las reuniones clandestinas de Castillo en Breña.