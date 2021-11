El Ministerio de Educación no anulará la Prueba Única Nacional para el Concurso de Nombramiento 2021 de docentes, pese a las denuncias sobre la filtración de preguntas y respuestas del examen.

El titular del sector, Carlos Gallardo, sostuvo que una medida de este tipo sería “catastrófica”, bajo el argumento de que no se puede detener un proceso de evaluación en el que participaron más de 250 mil profesores.

El ministro aseguró ser el primer interesado “en exigir una investigación minuciosa para aclarar las denuncias reportadas en tres locales de evaluación de provincias”. Por ello, añadió, solicitó la intervención de la Fiscalía.

“En todas partes se cuecen habas, pero detener o anular un proceso tan grande por culpa de un grupillo que actúa incorrectamente sería ilógico. Este proceso tuvo una masiva concurrencia de docentes y anularlo es una idea descabellada”, manifestó.

Por la noche, desde los exteriores de Palacio de Gobierno -a donde acudió para reunirse con el presidente Pedro Castillo-, Carlos Gallardo admitió que podría tener una responsabilidad política en el tema, pero no funcional, pues asumió el cargo en la última etapa del proceso.

“Nosotros no hemos hecho más que llegar a la etapa final. Yo me he encontrado con todas las cosas hechas (...) y esas irregularidades son algo que se han venido dando en exámenes anteriores”, dijo.

El titular de Educación resaltó que de los 700 locales en los que se desarrolló la prueba, solo en tres hay denuncias por filtración de preguntas. “Hay una polvareda en las redes sociales y en Whatsapp, pero eso no son evidencias. Todo esta en manos del Ministerio Público y de la Procuraduría”, subrayó.

CON DESAPEGO. Gallardo, sin embargo, no desechó renunciar si debido a este escándalo su permanencia perjudica al Ejecutivo.

“No lo descarto (dejar el cargo), si esta polvareda, donde hay intereses de sectores conservadores, obstruccionistas, continúa, y si mi presencia afecta la gobierno, yo no tengo ningún inconveniente en dar un paso al costado, en absoluto”, señaló.

Confirma

El titular del Minedu informó que acudirá este viernes a la Comisión de Educación para responder sobre las filtraciones.

