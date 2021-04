George Forsyth, candidato presidencial por Victoria Nacional, se pronunció, mediante una nota de prensa, luego dar positivo a COVID-19 tras viajar a las regiones de Madre de Dios, Junín y Cajamarca.

“Soy uno más de los millones de peruanos que han resultado afectados por esta enfermedad, que se ha encargado de destruir familias y desnudar la penosa realidad de desigualdad y falta de atención que vive nuestro país”, expresó.

Asimismo, el postulante a la presidencia de la República confía en superar la enfermedad respiratoria y reveló que los síntomas que tiene son leves, por lo que culminará su última semana de campaña con coordinaciones vía plataformas digitales.

“ Sé que voy a superar esta dura prueba . Quiero pedirles que sus oraciones no sean solo por mi pronta recuperación, sino porque las miles de familias que hoy sufren por esta pandemia encuentren alivio. Esta situación me lleva a plantear una reflexión: Los seres humanos estamos de paso, el cambio no soy solo yo, lo podemos lograr si la mayoría de los peruanos con una sola voz tomamos la decisión de construir un mejor país”, manifestó.

Asimismo, el líder de Victoria Nacional manifestó que decidió ser candidato por una sola razón: “el deseo de cambiar al Perú, de construir un país más justo en el que los ciudadanos tengan una mejor calidad de vida que realmente corresponda con la riqueza de nuestro país”.

