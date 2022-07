La congresista y una de las posibles candidatas para la Mesa Directiva del Congreso, Gladys Echaíz, negó que intente renunciar a su bancada por el hecho de no ser elegida como representante para la administración del Parlamento. De acuerdo con la legisladora, solo se iría de su bancada por otros motivos.

“No es una condición irme de APP si no me eligen representante a la Mesa Directiva; tendría que irme por otras causas, pero no por ser parte de la Mesa Directiva”, sostuvo en diálogo con Correo.

Asimismo, la apepista sostuvo que su bancada aún no se ha reunido para determinar quién será la persona que asuma la representación en la administración del Legislativo.

“(Sobre la reunión de bancada) no lo sé aún, no han convocado. Por los menos a mí no me han invitado a alguna reunión. Dependerá de los demás si me eligen. No sé si tengo el respaldo de mi bancada, repito, depende de los demás”, señaló Echaíz.

Según fuentes de Correo, Alianza para el Progreso definiría en los próximos días a su candidato a la Mesa Directiva. Eduardo Salhuana habría sido descartado porque no cuenta con el respaldo de las bancadas. Sin embargo, quién tiene respaldo de las agrupaciones sería Héctor Acuña, quien preside la Comisión de Presupuesto.

La otra opción es Lady Camones, quien tiene el respaldo del entorno más cercano de César Acuña y experiencia en la conducción de la Mesa Directiva, además de tener buenas relaciones con el sector privado.

