“Pedro Castillo solo fue militante de Perú Libre para ser candidato presidencial, después de ello no ha sido orgánico y no ha ido más allá de ser organizado. En estos momentos se deben poner las cosas en orden y una de ellas es su presencia en Perú Libre, que no corresponde”, declaró en diálogo con Correo.

Asimismo, explicó que la invitación a su renuncia del partido al jefe de Estado también se debe a que tiene una investidura presidencial y, de no dejar la militancia, se podría iniciar un proceso administrativo disciplinario de conformidad con artículo 37 del estatuto de su partido.

Sobre la gestión de Castillo dijo que es un gobierno que tiene limitaciones dentro del campo popular y que no necesariamente quiere decir que sea de izquierda, porque no tiene en sus cuadros dentro del Poder Ejecutivo.

Respecto a la censura al ministro del Interior, Dimitri Senmache, señaló que su bancada recién evaluará que decisión tomar al respecto, pero consideró que es difícil que prospere ya que se tendría que probar que hubo una verdadera inacción de la Policía para capturar a Juan Silva, exministro de Transportes.

Bellido también se refirió al caso del legislador Nano Guerra, quien participó en una sesión de la Comisión de Producción del Congreso desde la playa sin solicitar licencia. “La Comisión de Ética valorará estos hechos y debe ser investigado como otras cosas”, acotó.

