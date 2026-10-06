El Gobierno del Perú autorizó el viaje del ministro de Salud, Luis Dyer Fernández, a EE.UU., donde permanecerá del 7 al 14 de octubre de 2026. Durante su estadía, el titular del sector sostendrá reuniones presenciales con altos directivos y funcionarios de SpaceXAi, Starlink, Google y la Embajada de Estados Unidos.

La autorización para su salida del territorio nacional quedó establecida mediante la Resolución Suprema N.º 289-2026-PCM, publicada este martes 6 de octubre en una edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano.

Según la resolución, el titular de Salud tiene previsto reunirse el lunes 12 de octubre, en Santa Clara, con representantes de la alta dirección de AMD (Advanced Micro Devices). El encuentro tendrá como propósito conocer los avances tecnológicos que vienen transformando los modelos de gestión, la productividad y la prestación de servicios a nivel internacional.

Al día siguiente, el ministro de Salud se trasladará a Santa Bárbara, donde sostendrá una reunión con representantes de Direct Relief. El encuentro tendrá como objetivo explorar posibles acuerdos para concretar futuras donaciones de medicamentos destinadas al Perú.

Según el documento, la empresa ha enviado al Perú, junto con la Asociación Vida Perú, un total de 130 donaciones de material médico, valorizadas en más de 108 millones de dólares.

“A través de las referidas reuniones se entablará un diálogo de alto nivel con instituciones tecnológicas privadas y públicas de alcance global, estrechamente vinculadas con la inteligencia artificial, la capacidad computacional, el procesamiento avanzado de datos y las tecnologías orientadas a incrementar la capacidad, eficiencia y productividad de las organizaciones a través del procesamiento de información, identificando con ello oportunidades de desarrollo e implementación eficiente, segura y sostenible en el ámbito de la gestión pública”, indica la resolución.

Durante el viaje oficial del titular del Minsa, el despacho ministerial quedará temporalmente a cargo del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli Ruiz, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo N.º 047-2002-PCM, que regula la autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos.

En cuanto a los gastos de la comisión, los pasajes aéreos y viáticos serán financiados con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Salud. El monto destinado para ambos conceptos asciende a un total de 2,200 dólares.