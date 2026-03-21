Con el objetivo de fortalecer la respuesta del Estado frente a la delincuencia, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, encabezó una reunión con autoridades del Ejecutivo y representantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

La información fue difundida a través de la cuenta oficial de la PCM en la plataforma X, donde se indicó que la cita forma parte del eje de gobierno orientado a la lucha contra la delincuencia y la seguridad ciudadana.

En ese marco, se busca implementar medidas extraordinarias para enfrentar el avance del crimen.

En la reunión participaron los titulares del Interior, José Zapata; de Defensa, Carlos Díaz; y de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, además del comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola.

También asistieron representantes de la Dirección Nacional de Inteligencia, las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional.